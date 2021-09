Jak wygląda wydajność topowego mobilnego układu graficznego Intel Arc Alchemist?

Jakiś czas temu Intel oficjalnie ogłosił, że pracuje nad dedykowanymi kartami graficznymi z serii Arc. Układy o różnych konfiguracjach mają trafić zarówno do komputerów typu desktop, jak i do laptopów. W sieci pojawił się kolejny test syntetyczny, tym razem flagowego mobilnego układu Intel Arc, połączonego z procesorem obecnej generacji.

Topowy układ Intel Arc dla laptopów

Według inżynierów Intela, nadchodzące karty Arc z nazwą kodową Alchemist będą konkurować z zarówno obecną generacją układów graficznych NVIDII, jak i AMD. Karty Alchemist mają mieć na pokładzie wszelkie najnowsze technologie – w tym ray tracing, tj. śledzenie promieni w czasie rzeczywistym, a także technikę skalowania XeSS, czyli odpowiednik techniki DLSS Zielonych, w pełni oparty na sztucznej inteligencji i rozwiązaniach sprzętowych, za sprawą silników (rdzeni) Matrix.

Ponadto karty mają być wyposażone w rdzenie Xe (kiedyś jednostki wykonawcze EU). W bazie popularnego testu syntetycznego Geekbench został zauważony test dedykowanej karty graficznej Intel Arc z 512 rdzeniami Xe (w benchmarku są określone jako jednostki obliczeniowe), co automatycznie sugeruje, że jest to flagowy model.

Co więcej, układ został sparowany z mobilnym procesorem Intel Core i7-11800H oraz 32 GB pamięci DDR4, a to potwierdza, że mamy do czynienia z mobilną dedykowaną kartą graficzną o nazwie kodowej Alchemist.

Karta cechuje się maksymalnym zegarem na poziomie 1800 MHz, co jak na wczesny sampel inżynieryjny jest dobrym wynikiem. Dodatkowo warto zaznaczyć, że dedykowane układy Intela będą produkowane w 6-nm procesie technologicznym TSMC, który powinien zapewnić wysoką wydajność przy niższych temperaturach – gotowe produkty mogą cechować się jeszcze wyższą częstotliwością taktowania rdzenia.

To dopiero wczesne testy karty graficznej Intel Arc

Warto wspomnieć o wydajności – karta uzyskała zaledwie 34816 punktów w teście OpenCL. Nie jest to na pewno wynik godny flagowego układu – raczej starszych kart typu NVIDIA GeForce GTX 1650 czy AMD Radeon RX 570. Przykładowo, w tym samym teście topowy mobilny GeForce RTX 3080 uzyskuje około 130000 punktów – czyli niemal czterokrotnie więcej.

Omawiany Intel Arc z 512 rdzeniami Xe nie jest jeszcze finalnym, gotowym produktem, a raczej próbką inżynieryjną i test najprawdopodobniej został przeprowadzony w celu weryfikacji stabilności karty, a nie sprawdzenia jej wydajności.

Premiera układów ma odbyć się na początku 2022 roku, zatem inżynierowie mają ponad pół roku na optymalizację układów – dopiero wtedy wszelkie porównania z konkurencją będą miały jakikolwiek sens.