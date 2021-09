Exynos z AMD zagwarantuje sporą wydajność – trafi również do serii Galaxy A

O tym, że kolejne procesory mobilne Samsunga będą korzystać z GPU od AMD wiemy nie od dzisiaj. Wydajność graficzna to bowiem jeden z tych elementów, który z pewnością mógłby stać na wyższym poziomie w chipach koreańskiego producenta. Dotychczas wiele wskazywało na to, że układy graficzne AMD znajdą swoje zastosowanie w najwyższych, flagowych modelach SoC Exynos, które będą zarezerwowane dla kolejnych serii Galaxy S i ewentualnie laptopów koreańskiej firmy. Wygląda jednak na to, że procesory Exynos wspierane grafiką AMD nie tylko zagwarantują ogromny skok wydajności, ale również mogą wylądować w serii Samsung Galaxy A.

Nowe Samsungi Galaxy A nie zawiodą – nie zabraknie wydajności i wyposażenia premium

Przed paroma dniami pisaliśmy, że w smartfonowym portfolio Samsunga to właśnie seria Galaxy A jest tą najważniejszą. To bezspornie przedstawiciele tej linii odpowiadają za najlepsze wyniki finansowe giganta z Korei Południowej.

Ostatnie doniesienia mówiły, że Samsung ma zamiar wyposażyć wszystkie smartfony Galaxy A w optycznie stabilizowane aparaty. Będzie to z pewnością znaczący krok do przodu, tym bardziej, że ta linia produktowa jest dość rozbudowana – nie brakuje względnie tanich, zahaczających o niską półkę cenową urządzeń, jak i tych słono wycenionych.

Samsung Galaxy A52 5G (źródło: PAWEŁ POBUDEJSKI / Tabletowo.pl)

Wiele wskazuje na to, że nie będą to jedyne duże nowości dla tych smartfonów. Jak donosi wccdtech, nie tylko flagowce Galaxy S zostaną wyposażone w procesory graficzne AMD – układ ten może się również pojawić w przyszłych smartfonach serii Galaxy A.

Z informacji wynika, że Samsung opracowuje chip Exynos połączony ze średniej klasy układem graficznym mRDNA od AMD. Nie będzie to jednak, co oczywiste, takie samo rozwiązanie, które znajdzie się we flagowych układach Koreańczyków. Średniopółkowe rozwiązanie ma korzystać z 2 jednostek obliczeniowych, podczas gdy flagowy chip będzie posiadał ich 4.

Exynos z grafiką AMD zaoferuje niesamowitą wydajność

Plotki sugerują, że nowe chipy będą korzystały z rdzeni Cortex A-78 zamiast Cortex X. Efektem takiej zmiany ma być mocno zredukowany – do maksymalnie 10% – throttling, a więc dławienie wydajności spowodowane obniżeniem taktowania procesora w celu zapanowania nad wydzielanym ciepłem. To świetna wiadomość, gdyż nowe układy graficzne od AMD mają zapewnić spory wzrost wydajności – szkoda byłoby ją ograniczać wysokimi temperaturami SoC.

O tym, że na wydajności się nie zawiedziemy, dowiadujemy się za sprawą Clien.net, gdzie jeden z użytkowników podzielił się konkretnymi wynikami testów, które sporo mówią nam o osiągach nowego mobilnego układu graficznego od AMD. Z danych wynika, że flagowy Exynos 2200 po trzech rundach wygrzewania w benchmarkach nadal oferuje niesamowitą wydajność.

Co prawda po wygrzaniu wyniki są około 30% niższe niż przy pierwszym przebiegu programu testującego, ale nadal są to wartości, nomen omen, galaktyczne. W popularnym programie GFXBench nowy układ Exynos wyposażony w grafikę AMD osiągnął następujące wyniki:

Manhattan 3.1: 127.5 FPS

Aztec Normal: 90.7 FPS

Aztec High: 39.65 FPS

Jeśli komuś te wyniki niewiele mówią, to przypomnę, że flagowy Exynos 2100, znajdujący się chociażby w Samsungu Galaxy S21 Ultra 5G, nie uzyskuje w teście Aztec High nawet 30 klatek na sekundę w swoim szczycie formy.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (źródło: Katarzyna Pura / Tabletowo.pl)

Mówimy zatem o wzroście wydajności o 1/3, a pamiętajmy, że przedstawione wyniki i tak są zaniżone przez wygrzanie nowego układu przed testem. Wygląda więc na to, że realna wydajność może być wyższa o około 25-30% od przedstawionych wyników, co oznaczać będzie prawdziwy nokaut obecnej generacji procesorów Samsunga.

Oczywiście do tego typu rewelacji należy podchodzić niezwykle ostrożnie. Nie jest to jednak pierwszy raz kiedy mówi się o tym, że układy AMD mają wznieść wydajność graficzną procesorów Samsunga na zdecydowanie wyższy poziom.

Czy tak będzie dowiemy się w kolejnych miesiącach, ale wygląda na to, że jest na co czekać. Tym bardziej ekscytująco przyjmuję plotki o tym, że nowy układ graficzny znajdzie się w średniopółkowych modelach Galaxy A – takim ruchem Samsung może zgarnąć ten segment urządzeń tylko dla siebie.