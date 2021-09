Nokia G50 5G coraz bliżej. Smartfon nie ma już przed nami tajemnic

Premiera modelu Nokia G50 5G musi czaić się tuż za rogiem, ponieważ ilość informacji, jakie posiadamy na temat tego smartfona, nie pozostawia żadnych złudzeń – sprzęt jest gotowy do prezentacji, HMD Global musi wybrać tylko termin rynkowego debiutu.

Niedawno na jednym z lokalnych kont marki Nokia pojawiło się wideo promocyjne modelu Nokia G50 5G – dało to jasno do zrozumienia, że HMD Global dopina wszystko na ostatni guzik przed oficjalną premierą i nie będziemy długo na nią czekać. W międzyczasie pojawiły się też rendery prasowe tego smartfona, a teraz niemal kompletna specyfikacja. Co więcej, jest też cena, ale o niej za chwilę.

Reklama

Specyfikacja Nokia G50 5G

Parametry techniczne modelu Nokia G50 5G nie pozostawiają złudzeń – HMD Global planuje wprowadzić do sprzedaży niskopółkowy smartfon, którego elementem wyróżniającym będzie obsługa sieci piątej generacji. Zajmie się tym modem Qualcomm Snapdragon X51 5G, zintegrowany z platformą mobilną Qualcomm Snapdragon 480.



Nokia G50 5G (źródło: Nokia via WinFuture)

Co zaskakujące, jak podaje chińska agencja certyfikująca TENAA, nowa Nokia z modemem 5G będzie dostępna w konfiguracji z zaledwie 2 GB RAM, aczkolwiek na rynku pojawią się też mocniejsze – z 4 GB i 6 GB, a także nawet 8 GB RAM. Ponadto HMD Global planuje wprowadzić do sprzedaży modele z 64 GB, 128 GB, 256 GB i aż 512 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o pojemności do 1 TB.

Specyfikacja Nokia G50 5G obejmować będzie również ogromny wyświetlacz IPS o przekątnej 6,82 cala i rozdzielczości zaledwie HD+ 1640×720 pikseli oraz akumulator o pojemności 4850 mAh. Do tego smartfon otrzyma cztery aparaty, w tym 48 Mpix na panelu tylnym i 8 Mpix na przodzie.

Ponadto wiadomo, że model ten zaoferuje czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi i będzie pracował pod kontrolą systemu Android 11. Urządzenie ma mieć wymiary 173,83×77,68×8,85 mm i ważyć 220 gramów.

Cena Nokia G50 5G

Według informacji, przekazywanych przez serwis WinFuture, cena Nokia G50 5G zostanie ustalona (przynajmniej w Niemczech) na ~230 euro, co jest równowartością ~1050 złotych.

Wciąż jednak nie wiadomo, kiedy smartfon oficjalnie zadebiutuje na rynku i kiedy trafi do sprzedaży. Wiemy natomiast, że klienci dostaną dwie wersje kolorystyczne do wyboru.