Ups! Komuś w HMD Global najwyraźniej omsknął się palec. Nokia G50 5G na pierwszych zdjęciach

Nieoficjalne doniesienia i inne niepotwierdzone informacje dotyczące nadchodzących urządzeń czy zbliżających się konferencji stanowią prawdziwą zmorę wszystkich gigantów technologicznych, którzy do ostatniej chwili pragną utrzymać wszystko w tajemnicy. A co jeśli to sama firma przez przypadek przedwcześnie puści parę z ust? Ostatnio przekonało się o tym HMD Global, prezentując smartfon Nokia G50 5G.

Nokia G50 5G na pierwszych zdjęciach

Od jakiegoś czasu mówi się o przynajmniej kilku urządzeniach, którymi HMD Global zamierza powalczyć o serca i portfele klientów w niedalekiej przyszłości. Wśród nich znalazła się między innymi tajemnicza Nokia G50 5G, o której w momencie ujawnienia wspomnianych już zamiarów w zasadzie niewiele było wiadomo. Przynajmniej dopóki francuski profil marki Nokia, za pośrednictwem swojego konta na Instagramie, sam przedwcześnie nie opublikował kilkusekundowego filmu przedstawiającego nowy model w pełnej krasie.

Post dość szybko został zdjęty ze strony, na szczęście jednak znalazły się osoby, którym w porę udało się wszystko nagrać lub zrobić zrzut ekranu, a następnie zgodziły się udostępnić je dalej. Czy HMD Global tego chce czy nie, wygląd Nokii G50 5G nie ma przed światem już żadnych tajemnic.

Nokia G50 5G ma być dostępna w sprzedaży w trzech wersjach kolorystycznych: Blue, Forest Black oraz Midnigh Sun (pierwsza i trzecia widoczna na załączonych materiałach). Na tylnym panelu znalazło się miejsce na zestaw trzech aparatów, z czego jednostka główna otrzyma matrycę o rozdzielczości 48 Mpix. Czytnik linii papilarnych najprawdopodobniej zostanie zintegrowany z przyciskiem blokady urządzenia.

Wiele wskazuje również na to, że na pokładzie smartfona zagości procesor Qualcomm Snapdragon 480 z wbudowanym modemem 5G oraz, w zależności od wybranej konfiguracji, 4 GB RAM i 64 lub 128 GB pamięci wewnętrznej na dane użytkownika.

Oficjalna data premiery urządzenia nie jest jeszcze szerzej znana, choć wnioskując po opisywanej „wpadce”, na odpowiedź ze strony HMD Global nie powinno się czekać zbyt długo. Przewidywana cena Nokii G50 5G ma wynosić od ok. 240 euro (~ 1100 złotych) za wariant z 64 GB pamięci do ok. 290 euro (~ 1330 złotych) wersję oferującą 128 GB pamięci lokalnej.