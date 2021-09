Gamingowa Nubia Red Magic 6S Pro naładuje się do pełna w zaledwie 17 minut!

Superszybkie ładowanie jest zbawienne w sytuacjach, gdy czas nagli, a smartfon błaga o podłączenie go do ładowarki. Nubia Red Magic 6S Pro będzie jednym z najszybciej ładujących się modeli na rynku, a to tylko jedna z wielu jej mocnych stron. Oferowane przez ten sprzęt cyferki z pewnością zrobią wrażenie na graczach.

Nubia już jakiś czas temu zapowiedziała, że zaprezentuje smartfon Nubia Red Magic 6S Pro 6 września 2021 roku, czyli już w najbliższy poniedziałek. W pierwszej kolejności trafi on do sprzedaży w Chinach, ale niewykluczone, że z czasem jego dostępność zostanie rozszerzona o globalny rynek, bo klienci z Polski mogą kupić m.in. model Nubia Red Magic 6 Pro.

Specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro robi wrażenie

Specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro nie zawiedzie oczekiwań użytkowników, którzy przy kupnie nowego smartfona kierują się cyferkami, bowiem w przypadku tego modelu będą one wyśrubowane do granic możliwości.

Jedną z najmocniejszych stron nowego modelu będzie – co zostało wspomniane już w tytule – obsługa superszybkiego ładowania o mocy aż 120 W. Według zapowiedzi producenta, dedykowana ładowarka GaN 120 W naładuje dwukomorowy akumulator o łącznej pojemności 4500 mAh w zaledwie 17 minut.

Co ciekawe, Nubia wspomina też o „ładowaniu chłodzonym powietrzem”, aczkolwiek na tę chwilę nie do końca wiadomo, w jaki sposób ma ono działać. Ponadto firma zapowiedziała zastosowanie zmodernizowanego systemu chłodzenia ICE 7.0, składającego się z ~10 warstw, w tym kompozytowego grafenu.

Specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro, jak przystało na topowy smartfon dla graczy, obejmować będzie również najnowszy procesor Qualcomm Snapdragon 888+. Do sprzedaży trafią konfiguracje z 8 GB, 12 GB i 16 GB RAM oraz 128 GB, 256 GB i 512 GB pamięci wbudowanej (bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD). W pierwszym przypadku Nubia postawi na kości LPDDR5, natomiast w drugim najpewniej UFS 3.1.

Ponadto na pokładzie modelu Nubia Red Magic 6S Pro znajdzie się wyświetlacz OLED o przekątnej 6,8 cala i rozdzielczości 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9), który będzie odświeżał obraz z częstotliwością nawet 165 Hz oraz próbkował dotyk z częstotliwością aż 450 Hz. Do tego nie zabraknie też dotykowych przycisków na bocznej krawędzi, które ułatwią rozgrywkę.

Nubia zapowiedziała także, że do sprzedaży trafi wersja z półprzezroczystą obudową, przez którą będzie widać fizyczny wentylator z podświetleniem RGB – na graczach z pewnością zrobi on ogromne wrażenie.

Oprócz tego, specyfikacja Nubia Red Magic 6S Pro obejmie też m.in. aparat o rozdzielczości 64 Mpix na tyle (obok dwóch dodatkowych) i 8 Mpix na przodzie oraz ekranowy czytnik linii papilarnych. Smartfon będzie miał wymiary 169,86×77,19×9,5 mm i ważył 215 gramów.