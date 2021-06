Nubia RedMagic 6R zyskała europejską cenę i datę globalnej premiery

Nubia RedMagic 6R nie jest dla nas specjalną nowością, ale teraz dowiedzieliśmy się, ile w Europie będzie trzeba zapłacić za ten gamingowy model smartfona i od kiedy będzie można składać na niego zamówienia.

RedMagic 6R nie tylko dla Chińczyków

Gamingowa nubia RedMagic 6R zadebiutowała ponad tydzień temu, ale jak dotąd nie wiedzieliśmy, kiedy smartfon ten pojawi się w europejskiej sprzedaży, ani ile będzie trzeba na nią wydać. Jednak przy okazji zapowiadania daty europejskiej premiery, nubia zdecydowała się od razu przekazać, jak będzie przedstawiał się cennik dwóch wersji RedMagic 6R.

Reklama

Najnowszy smartfon dla graczy od nubii, będzie dostępny globalnie w przedsprzedaży od 24 czerwca. Zakupu tej małej maszynki do grania dokonamy na stronie internetowej RedMagic (z dostawą do Polski), o ile zabezpieczymy wcześniej środki w wysokości:

499 euro dla wersji 8 GB/128 GB w kolorze Cosmos

dla wersji 8 GB/128 GB w kolorze Cosmos 599 euro dla wersji 12 GB/256 GB w kolorze Mercury

To raczej standardowe ceny, jak na gamingowy smartfon, choć trudno nazwać je niskimi. Za co zapłaci nabywca RedMagic 6R?

Nienachalna forma i mocne wnętrze

Na pierwszy rzut oka, trudno nawet nazwać RedMagic 6R smartfonem gamingowym – wszak większość tego typu sprzętów musi błyszczeć i świecić się z daleka. Z kolei nowa nubia zachowuje elegancki styl, nie tracąc nic a nic ze swojego potencjału. W środku drzemie mocarny procesor Qualcomm Snapdragon 888, wydajne pamięci LPDDR5 RAM i flash typu UFS 3.1. Jeśli producent nie zepsuł chłodzenia, jak w nubii RedMagic 6, to powinien to być solidny sprzęt do grania.

Do wykorzystania takiej mocy zachęca duży, 6,67-calowy ekran FullHD+ o bajecznym odświeżaniu 144 Hz. Ponadto graczom z pewnością posłużą dotykowe triggery, zamontowane na krawędziach obudowy, z częstotliwością próbkowania 400 Hz. Na zaplecze fotograficzne aparatu głównego składa się zestaw czterech matryc: 64 Mpix, 8 Mpix, 5 Mpix i 2 Mpix. Całość zasila bateria o pojemności 4200 mAh, dokładająca swoje trzy grosze do całkowitej wagi urządzenia, wynoszącej 186 g.