Microsoft organizuje wydarzenie prasowe – być może zaprezentuje Surface Duo 2

Tytułowy Surface Duo to urządzenie, które pomimo dość głośnego debiutu nie zawojowało rynku. Dwuekranowy składak w wykonaniu Microsoftu wydawał się na pierwszy rzut oka ciekawym urządzeniem, które jednak swoją specyfikacją i oprogramowaniem sprawiło, że nie znalazło się zbyt wielu chętnych. Pomimo braku sukcesu pierwszej generacji składaka, do mediów co chwila dochodzą głosy, że może pojawić się Surface Duo 2. Całkiem możliwe, że druga generacja zadebiutuje jeszcze w tym miesiącu. Microsoft zapowiedział bowiem wydarzenie prasowe z serii Surface, które wydaje się być idealną okazją do premiery.

Surface Duo nie zawojował rynku – ciekawy pomysł to za mało

Dzisiaj składane smartfony z elastycznymi ekranami nie są już dla nas wcale czymś szczególnie obcym i dziwnym. Niedawno mieliśmy premierę Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, które świetnie pokazują jak zmienia się rynek i czego możemy spodziewać się niebawem na półkach.

O ile jednak Samsung stosuje dwa ekrany zewnętrzny i wewnętrzny, o tyle Microsoft Surface Duo swoje dwa ekrany umieścił w wewnątrz. Owszem z racji konstrukcji możemy obracać ekran o „360 stopni”, ale wtedy mamy dwa zewnętrze wyświetlacze. Takie podejście do tematu składaków wydaje się dość dziwne, ale prezentacja urządzenia i jego możliwości nie pozostała bez echa. Rynek jednak szybko zweryfikował rzeczywistość, a dzisiaj mało kto pamięta o tym urządzeniu.

Niestety, wraz z ciekawym pomysłem na składany, dwuekranowy smartfon nie poszła reszta specyfikacji. Snapdragon 855, 6 GB pamięci RAM, aparat 11 Mpix (bez OIS) i skromna bateria o pojemności 3577 mAh to z pewnością nie są elementy mogące tworzyć topowe urządzenie z drugiej połowy 2020 roku. Tym bardziej, że cena premierowa była flagowa – za 1300 dolarów można oczekiwać więcej. Nie pomógł też system – Android 10 pomimo dodatkowych usprawnień Microsoftu nie pozwolił na pełne wykorzystanie potencjału drzemiącego w tym specyficznym kieszonkowym laptopie.

Konferencja Surface jeszcze w tym miesiącu

Jak podaje AndroidAuthority, za trzy tygodnie Microsoft zorganizuje konferencję prasową pod szyldem marki Surface. Wydarzenie zostało zaplanowane na wtorek 22 września o godzinie 17.00 polskiego czasu. Na specjalnie dedykowanej temu wydarzeniu stronie brakuje jednak jakichkolwiek szczegółów. Oprócz daty i godziny widzimy jedynie komputer z serii Surface i nic ponadto.

Oczekujemy jednak prezentacji kolejnej, ósmej już generacji Surface Pro, która powinna zostać pokazana na zbliżającym się wydarzeniu. Niestety, nie wiadomo jakie nowości – oprócz procesorów Intela 11. generacji – mogłyby zawitać do tego sprzętu. Microsoft przez lata był dość oszczędny w modyfikacjach, ale niewykluczone, że kolejna generacja zostanie solidnie odświeżona.

Dość prawdopodobna jest również premiera tabletu Surface Pro X, Surface Book, a także taniego laptopa Surface Go. Nowego sprzętu nie będzie brakować, a całkiem możliwe, że nie będą to jedyne nowości.

Microsoft Surface Duo 2

Niewykluczone, że wraz z komputerami, swoją premierę będzie miała druga generacja kieszonkowego składaka. Nie tak dawno do sieci trafiło zdjęcie przedstawiające rzekomo model Surface Duo 2. Ciężko zweryfikować jego wiarygodność, jak również ciężko cokolwiek powiedzieć o zmianach. Jedyne co rzuca się w oczy, to potrójny moduł aparatu – reszta pozostaje tajemnicą.

Pewne jest natomiast to, że chcąc konkurować z innymi producentami Microsoft nie może sobie pozwolić na powtórzenie błędów pierwszej generacji. Jeśli systemem nadal pozostanie Android to amerykanie za wszelką cenę muszą uniknąć błędów oprogramowania – tych na premierę Surface Duo nie brakowało, czego nie starali się ukryć recenzenci.

Również w sferze specyfikacji musi nastąpić znaczący progres. Pierwsza generacja w chwili premiery wyposażona była w roczny procesor, skromne 6 GB pamięci RAM, słaby aparat i małą baterię. Jasne było, że to nie może się udać.

Oczywiście są to tylko gdybania, konkrety poznamy dopiero za trzy tygodnie. Nie ukrywam jednak, że chciałbym w Surface Duo 2 zobaczyć flagowe podzespoły i dopracowane oprogramowanie z dodatkami pozwalającymi użytkownikowi na pełne wykorzystanie niemałych możliwości tego składanego smartfona. Tylko taki scenariusz sprawi, że ktokolwiek spróbuje dać szansę Surface Duo 2.