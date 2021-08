Jest oficjalna data premiery Windows 11! Microsoft zapowiada darmową aktualizację

Microsoft oficjalnie zapowiedział system Windows 11 już ponad dwa miesiące temu – 24 czerwca 2021 roku. Dziś gigant z Redmond ogłosił, kiedy pierwsi użytkownicy będą mogli zacząć korzystać z niego.

Oficjalna data premiery Windows 11

Windows 10 miał być ostatnim systemem operacyjnym Microsoftu. Jak to jednak mówią – tylko krowa zdania nie zmienia i dwa miesiące temu gigant z Redmond oficjalnie zaanonsował Windows 11. Dziś natomiast poinformował, kiedy rozpocznie się jego udostępnianie i na jakich zasadach.

Jak przekazuje serwis The Verge, data premiery Windows 11 została ustalona na 5 października 2021 roku – właśnie tego dnia Microsoft rozpocznie proces aktualizacji dla spełniających wymagania urządzeń. Co ważne, będzie ona bezpłatna, podobnie jak miało to miejsce w przypadku aktualizacji do Windowsa 10.

Data premiery Windows 11 została ustalona na 5 października 2021 roku (źródło: Microsoft)

Microsoft zapowiedział jednak, że darmowa aktualizacja do Windows 11 nie zostanie udostępniona wszystkim od razu. Cały proces został podzielony na etapy, dlatego posiadacze kompatybilnych z nowym systemem operacyjnym giganta z Redmond urządzeń muszą uzbroić się w cierpliwość, bowiem nie wiadomo, kiedy przyjdzie pora na posiadany przez nich sprzęt.

Mimo że data premiery Windows 11 to 5 października 2021 roku, to Microsoft spodziewa się, że wszystkie kwalifikujące się do aktualizacji urządzenia otrzymają ją do połowy 2022 roku. Przed użytkownikami zatem wiele miesięcy oczekiwania.

Rozłożenie procesu aktualizacji nie jest niczym nowym, bowiem podobnie było również w przypadku systemu Windows 10. Bo chociaż Windows 11 ma bardziej wyśrubowane wymagania techniczne, to gigant z Redmond prawdopodobnie chce na bieżąco upewniać się, że nowe oprogramowanie nie powoduje problemów na urządzeniach, na których będzie instalowane. A nie można wykluczyć takiego scenariusza.

Kompatybilne komputery powinny w odpowiednim momencie same poinformować, że jest dostępna aktualizacja do Windows 11. Oczywiście można też na bieżąco sprawdzać to samodzielnie w Ustawieniach, w sekcji „Aktualizacja i zabezpieczenia”. Warto też regularnie monitorować, czy nowy system Microsoftu nie powoduje nieoczekiwanych problemów – jeśli takie zdarzenie wystąpi, wtedy lepiej wstrzymać się z instalacją.

Na koniec trzeba jeszcze wspomnieć o tym, że początkowo Windows 11 nie będzie obsługiwał aplikacji z Androida – funkcja ta wciąż jest bowiem testowana i prawdopodobnie zostanie udostępniona dopiero w 2022 roku.

Wymagania Windows 11

Wymagania Windows 11 obejmują przede wszystkim 64-bitowy procesor 1 GHz lub szybszy z co najmniej dwoma rdzeniami, 4 GB RAM i 64 GB miejsca na dysku oraz układ TPM 2.0. Ponadto do zakończenia konfiguracji urządzenia z nowym systemem Microsoftu (w wersji Home) wymagane jest połączenie z internetem i konto Microsoft.

Posiadacze komputerów z systemem Windows 10 wkrótce będą mogli sprawdzić za pomocą aplikacji PC Health Check, czy ich sprzęt spełnia wymagania Windows 11. Jeżeli nie, to powinna ich uspokoić wiadomość, że Windows 10 będzie wspierany aktualizacjami aż do 2025 roku – do tego momentu prawdopodobnie zdążą wymienić PeCeta na taki z Windowsem 11.