Aktualizacja przeglądarki Google Chrome. Nie zdziw się, jeśli z pasku adresu zniknie kłódka

Google systematycznie aktualizuje przeglądarkę Chrome na wszystkich obsługiwanych platformach, nawet jeśli tego nie widzimy. Od czasu do czasu staje się jasne, że coś się zmieniło – o ile jesteśmy wyczuleni na detale.

Chrome 93 z kolejnymi zmianami

Google bardzo pilnuje, by zmiany w kolejnych wersjach przeglądarki Chrome nie były zbyt drastyczne. Nie chodzi bowiem o to, by wystraszyć aktualnych użytkowników programu mnogością nowych opcji, a krok po kroku wprowadzać najbardziej potrzebne modyfikacje, najlepiej najmniej inwazyjnie.

Reklama

Z tego powodu różnice między Chrome 92 a świeżo wydaną wersją 93 są bardzo małe. Sprowadzają się do kilku detali, które jednak będą oczywiste dla wprawnego oka użytkownika przeglądarki.

Na przykład, zmieni się odrobinę sposób przywracania grup zamkniętych kart. Wcześniej z Historii przeglądania można było przywrócić grupę, ale jedynie w całości. Teraz będzie można podejrzeć, jakie witryny znajdowały się w kolekcji i ponownie otworzyć tylko te, które nas interesują.

Ikona kłódki z paska adresu zniknie

Obecnie w sieci powszechnie wdraża się protokół HTTPS, więc wskazywanie ikoną kłódki, że połączenie ze stroną jest szyfrowane, przestaje mieć sens. Nie oznacza to już pełnego bezpieczeństwa strony, bo zagrożeń online jest teraz znacznie, znacznie więcej. Nawet witryny, które powstały w celu wyłudzania danych mogą być oznaczone kłódką, więc nie jest to już odpowiednim wskaźnikiem.

Ikona kłódki przed adresem URL w Chrome 92

Google w miejscu wcześniejszej kłódki, przed adresem strony umieści ikonkę rozwijanego daszka. Po kliknięciu na niego pojawi się skrócony zestaw informacji o zabezpieczeniach na witrynie, czyli zupełnie jak dotąd.

Sporym usprawnieniem będzie też wykorzystanie interfejsu API WebOTP, który umożliwi stronom pobranie jednorazowych haseł z SMS-ów wysłanych na smartfon z Androidem, na którym będziemy zalogowani na to samo konto Google. Po otrzymaniu wiadomości tekstowej z hasłem, będzie można go szybko przesłać na komputer z otwartą przeglądarką Chrome. Hasło samo „wskoczy” w odpowiednie okienko. Włączenie tej opcji zależy od twórcy danej strony internetowej, więc nie będzie dostępne absolutnie wszędzie.

I coś z zupełnie innej beczki – zapewne niektórych zainteresuje fakt, że wraz z Chrome 93, kończy się wsparcie dla systemu Ubuntu 16.04.

Dystrybucja nowej wersji przeglądarki już się rozpoczęła. Wkrótce powinniście widzieć zmiany w Chrome na komputerach z systemami macOS, Windows i Linux oraz na smartfonach.