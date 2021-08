Google Chrome znacząco ulepszy funkcję grupowania kart

Grupy kart to jedna z bardziej przydatnych funkcji w Google Chrome. Niestety, wymaga tworzenia grup po każdym ponownym uruchomieniu przeglądarki. Niebawem ma to się jednak zmienić.

Grupowanie kart w Google Chrome ma jedną wadę

Użytkowników przeglądarek internetowych można podzielić na dwie grupy. Pierwsza zazwyczaj korzysta z kilku jednocześnie otworzonych stron internetowych. Z kolei przedstawiciele drugiej grupy potrafią mieć otwartych od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu kart.

Dla osób, które mają w zwyczaju pracować z wieloma kartami, przydatna może okazać się funkcja grupowania kart. Jak sama nazwa wskazuje, pozwala ona przypisać zestaw kart do konkretnej grupy, którą następnie można oznaczyć kolorem i własną nazwą.

Niestety, utworzone grupy znikają wraz zamknięciem Google Chrome. W związku tym, cały proces tworzenia grup trzeba powtarzać od nowa po każdym ponownym uruchomieniu przeglądarki.

Google Chrome zapamięta grupy kart, ale…

Jak wspomniałem, problem z ponownym grupowaniem kart niebawem nie będzie już występował. Serwis 9to5Google donosi, że twórcy Google Chrome pracują nad wprowadzeniem odpowiedniej zmiany, która umożliwia zapamiętanie wcześniej utworzonej grupy.

W przeglądarce pojawi się opcja o nazwie „Zapisz grupę”. Będzie ona dostępna w menu kontekstowym, które wyświetla się przy tworzeniu konkretnej grupy. Wystarczy, że użytkownik zaznaczy nową funkcję i nie będzie musiał już odtwarzać kart po ponownym uruchomieniu przeglądarki.

Rozwiązanie, które obecnie jest w fazie beta w Google Chrome Canary, niekoniecznie będzie działać w oczekiwany sposób. Obecnie grupy nie są zapisywane w swoim normalnym stanie. Zamiast tego tworzony jest folder w zapisanych zakładkach, który zawiera strony należące do konkretnej grupy. Niewykluczone jednak, że zostanie to zmienione do momentu debiutu funkcji w wersji stabilnej.

Trudno stwierdzić, kiedy funkcja zapisywania grup kart zadebiutuje w Google Chrome. Aktualnie ukryta jest pod flagą we wczesnym kanale Canary, a więc najpewniej musimy jeszcze trochę poczekać. Docelowo rozwiązanie będzie dostępne na wszystkich ważnych platformach – Windows, macOS, Linux i Chrome OS.