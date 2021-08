Google Chrome dostosuje się do wyglądu Androida 12. Zmiany można już testować

Firma z Mountain View udostępniła przeglądarkę Google Chrome 94 w wersji beta. Uwagę zwracają przede wszystkim zmiany wizualne, czerpiące z języka wzornictwa Material You.

Więcej opcji personalizacji także w przeglądarce

Android 12, który oficjalnie został zaprezentowany w maju, przynosi duży zestaw zmian w kwestii wyglądu. Google podkreśla, że na smartfonach z linii Pixel zapewni on sporo nowych opcji personalizacji wyglądu, które pozwolą użytkownikowi skorzystać z niestandardowej palety kolorów i przeprojektowany widżetów. Do tego dojdzie funkcja automatycznego dobierania kolorów do aktualnie ustawionej tapety.

Reklama

Nowe kolory zobaczymy w wielu elementach interfejsu systemu, a także w niektórych aplikacjach z Mountain View. Jedną z nich będzie Google Chrome. Przeglądarka również będzie wspierać nowy silnik motywów o nazwie Monet.

(fot. Android Police)

Szykowane zmiany można już sprawdzić w wersji beta przeglądarki, która została udostępniona wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Po włączeniu nowych funkcji, strona nowej karty, pasek adresu i przełącznik kart otrzymają kolor zgodny z tym ustawionym w całym systemie.

Warto mieć na uwadze, że konieczne może okazać się włączenie odpowiednich flag w Google Chrome 94. Jeśli więc nie widzicie nowego podejścia do wyglądu przeglądarki, to należy aktywować następujące flagi:

chrome://flags#theme-refactor-android

chrome://flags#dynamic-color-android

Oczywiście zmiany dostępne są wyłącznie na Androidzie 12. Na starszych wersjach systemu nie możemy bowiem skorzystać z silnika motywów Monet.

Co słychać w Google Chrome?

Mimo iż mamy do czynienia z najpopularniejszą przeglądarką na świecie, wyraźnie wyprzedzają produkty konkurencji, to twórcy nie zamierzają zwalniać tempa. Co więcej, firma ostatnio zdecydowała się przyspieszyć cykl wydawniczy, a więc kolejne wersje Google Chrome będą szybciej trafiać do użytkowników.

Wśród nowości, które zostały już udostępnione lub niebawem trafią do przeglądarki, należy wymienić ulepszone grupowanie kart, szybsze przywracanie przypadkowo zamkniętych kart, a także zmiany dotyczące połączeń HTTPS.