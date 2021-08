Mimo że 6,5-calowy ekran jest obecnie standardem i na rynku nie brakuje modeli z większym, to wciąż są użytkownicy, którzy oczekują jeszcze większego wyświetlacza. Nadchodzący Honor X20 Max będzie miał ogromny i pod tym względem na pewno wyróżni się na tle innych smartfonów.

Honor nie boi się wprowadzać na rynek smartfonów z dużymi wyświetlaczami. Wręcz przeciwnie – robi to regularnie, co oznacza, że cały czas jest zapotrzebowanie na takie urządzenia, mimo że obecnie sprzedawane modele oferują niemałe ekrany. Jak widać, nie wszystkim one jednak wystarczają.

Honor X20 Max będzie smartfonem z wielkim ekranem

Honor sukcesywnie rozbudowuje serię Honor X20. W ciągu ostatnich tygodni na (chińskim) rynku zadebiutowały modele Honor X20 SE i Honor X20. Okazuje się, że jeszcze nie jest ona kompletna, ponieważ właśnie na horyzoncie pojawił się kolejny – Honor X20 Max, który zaoferuje wyświetlacz o ponadprzeciętnej przekątnej.

Wygląda na to, że Honor 8X Max i Honor X10 Max cieszyły się wystarczająco dużą popularnością, aby Honor zdecydował się wprowadzić na rynek kolejny model z serii „Max”. Niewykluczone, że Honor X20 Max zadebiutuje oficjalnie już niedługo, gdyż właśnie pojawiła się spora dawka informacji na jego temat.

Honor X10 Max 5G (źródło: Honor)

Według pierwszych, nieoficjalnych doniesień, nadchodzący Honor X20 Max zostanie wyposażony w ekran o przekątnej 7,2 cala, czyli jeszcze większy niż wspomniane przed chwilą modele z linii „Max”. Jednocześnie na jego pokładzie znajdzie się akumulator o pojemności 6000 mAh, co sugeruje, że smartfon będzie dość smukły.

Pojemność baterii może niektórych zaniepokoić, ponieważ przy takiej przekątnej przyda się spory zapas energii. Honor X20 Max podobno jednak ma mieć wyświetlacz RGBW, który charakteryzuje się mniejszym poborem prądu z akumulatora, zatem są duże szanse na to, że czas pracy smartfona nie zawiedzie oczekiwań klientów.

Użytkownicy nie powinni również narzekać na wydajność, gdyż Honor X20 Max zostanie wyposażony również w procesor MediaTek Dimensity 1100 ze zintegrowanym modemem 5G.