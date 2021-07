Honor X20 SE oficjalnie. Budżetowy, ale piękny

Nowy Honor X20 SE wcale nie wygląda jak budżetowy smartfon. Wręcz przeciwnie, patrząc na samą obudowę, można by było powiedzieć, że jest to średniak klasy premium. W rzeczywistości jest to jednak model dla mas, który niewielkim kosztem ma umożliwić im korzystanie z technologii 5G.

Specyfikacja Honor X20 SE

Honor chwali się, że zamontowany w tym smartfonie wyświetlacz pokrywa aż 94,2% powierzchni panelu przedniego, co oznacza, że współczynnik screen-to-body ratio jest niższy o zaledwie 0,1% niż w modelu Honor 50 SE, który zadebiutował 16 czerwca 2021 roku.

Reklama

Producent zdecydował się tu zastosować matrycę TFT LCD IPS o przekątnej 6,6 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (proporcje 20:9) z okrągłym otworem w górnej części, w którym umieszczono 16 Mpix aparat z przysłoną f/2.0 i funkcją nagrywania wideo w 1080p.

źródło: Honor

Specyfikacja Honor X20 SE obejmuje również procesor MediaTek Dimensity 700 2,2 GHz ze zintegrowanym modemem 5G, a także od 6 GB do 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Producent nie wspomina nic o slocie na kartę microSD, zatem prawdopodobnie w tym modelu go zabrakło.

Podobnie zresztą jak modułu NFC, natomiast na pokładzie są obecne 3,5 mm złącze słuchawkowe i Dual SIM (2x nano SIM; z obsługą sieci 5G na obu slotach), jak również czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi) i port USB-C (USB 2.0) ze wsparciem dla USB OTG.

Ponadto specyfikacja Honor X20 SE obejmuje trzy aparaty na panelu tylnym: główny o rozdzielczości 64 Mpix z przysłoną f/1.9 i elektroniczną stabilizacją obrazu (EIS) oraz dwa po 2 Mpix z f/2.4 (do zdjęć makro i do pomiaru głębi). W jego przypadku także maksymalna rozdzielczość nagrywanego wideo to 1080p.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem Magic UI 4.1 i jest zasilany przez akumulator o pojemności 4000 mAh z obsługą szybkiego ładowania przewodowego o mocy 22,5 W. Całość ma wymiary 160,68×73,3×8,4 mm i waży 179 gramów.

Cena Honor X20 SE

Cena Honor X20 SE zaczyna się w Chinach od 1799 juanów (równowartość ~1060 złotych) za wariant z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Cena Honor X20 SE w konfiguracji z 8 GB RAM została zaś ustalona na 1999 juanów (~1180 złotych). Smartfon jest już dostępny w sprzedaży w czterech wersjach kolorystycznych.