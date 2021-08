Aktualnie Vivo jest największym dostawcą smartfonów w Chinach, zatem wielu mieszkańców tego kraju z niecierpliwością czeka na premierę serii Vivo X70. Spodziewamy się jednak, że trafi ona również do Polski, zatem my również chętnie dowiemy się, co zaoferuje. Na szczęście nie będziemy musieli długo czekać.

Seria Vivo X70 zadebiutuje oficjalnie już za kilka dni. Jest oficjalna data premiery i nieoficjalna specyfikacja

Najbliższe dwa tygodnie będą bardzo obfite w premiery… a przynajmniej tego się spodziewamy, bowiem na tę chwilę tylko część producentów oficjalnie potwierdziła, kiedy zaprezentuje swoje nowe urządzenia.

Jednym z nich jest Vivo, które zapowiedziało debiut serii Vivo X70 w Chinach na 9 września br. Co ciekawe, tego samego dnia Oppo wprowadzi na globalny rynek linię Reno 6, aczkolwiek to nie jest bezpośrednia konkurencja dla propozycji marki-siostry. Wypada bowiem w tym miejscu przypomnieć, że Vivo i Oppo należą do tego samego koncernu BBK Electronics.

Vivo X70 Pro+ (źródło: Vivo)

Wszystko wskazuje na to, że seria Vivo X70 będzie składać się z trzech modeli. Według najnowszych, nieoficjalnych doniesień, najniżej pozycjonowany w tej rodzinie model zostanie wyposażony w płaski, 6,56-calowy wyświetlacz o rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, procesor MediaTek Dimensity 1200, akumulator o pojemności 4400 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 44 W oraz aparat 40 Mpix + 12 Mpix + 13 Mpix na panelu tylnym.

Vivo X70 Pro zaoferuje wyświetlacz o podobnych parametrach (aczkolwiek obustronnie zakrzywiony) i akumulator, a do tego też procesor Exynos 1080 i cztery aparaty na panelu tylnym: 50 Mpix + 12 Mpix + 13 Mpix + 8 Mpix (peryskopowy teleobiektyw z 5x zoomem optycznym).

Vivo X70 Pro (źródło: @OnLeaks, @91Mobiles)

Topowy model, Vivo X70 Pro+, zostanie natomiast wyposażony w 6,78-calowy ekran OLED o rozdzielczości 2K, również z obsługą 120 Hz odświeżania obrazu, a ponadto z 10-bitową głębią koloru i matrycą LTPO. Do tego na jego pokładzie znajdzie się procesor Qualcomm Snapdragon 888+ i akumulator o pojemności 4500 mAh, który będzie można ładować zarówno przewodowo (55 W), jak i bezprzewodowo (50 W).

Smartfon będzie miał też pyło- i wodoszczelną obudowę z certyfikatem IP68 oraz mocny zestaw aparatów na panelu tylnym: 50 Mpix + 48 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix (teleobiektyw o budowie peryskopowej z 5x zoomem optycznym).