Najciekawsze zapowiedzi z Gamescom 2021 Opening Night Live

Na wczorajszym otwarciu zdalnych targów Gamescom działo się wiele, a najsłynniejszy Geoff z Geoffów nie nadążał z zapowiadaniem kolejnych pozycji. Postanowiłem wybrać więc – moim zdaniem – najciekawsze zapowiedzi z tegorocznej odsłony wydarzenia.

Wojownicze Żółwie Ninja!

Dokładnie, nie przeczytaliście źle. Najnowszy tytuł z żółwiami, czyli Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge, z pewnością będzie nie lada gratką dla fanów kooperacyjnej zabawy. Gra powróci do dwuwymiarowych, automatowych korzeni serii znanych z przełomu lat 80. oraz 90. I słusznie – najprostsze rozwiązania często są najlepsze.

Reklama

Po wydanych rok temu Streets of Rage 4 oraz Battletoads, mam ogromną chrapkę na pozycje typu beat’em’up, więc na TMNT: Shredders Revenge czekam z niecierpliwością. Opublikowany zwiastun potwierdza przesunięcie premiery na 2022 rok. Przynajmniej za to dowiedzieliśmy się, że po raz pierwszy w historii, April O’Neil nie będzie damą w opałach, a w pełni grywalną postacią. Dla mnie bomba, rzućcie tylko okiem na zapowiedź.

Riders Republic z otwartą betą

Jedna z cieplejszych niespodzianek konferencji Ubisoftu na tegorocznym E3 powraca także na Gamescom! Riders Republic, czyli wariacja na temat The Crew ze sportami ekstremalnymi w tle, otrzymała właśnie otwartą betę. Zagrać możecie w nią od dzisiaj do 28 sierpnia.

Jest to z pewnością jeden z bardziej wyczekiwanych przeze mnie tytułów, zwłaszcza że porządnej gry arcade ze sportami wyczynowymi nie widzieliśmy już wieki. Riders Republic zadebiutuje na półkach sklepowych 28 października, więc miejcie oczy (i portfele) szeroko otwarte!

Horizon: Forbidden West z datą premiery!

Tu mógłbym wstawić dowolny wpis o kolejnych zapowiedziach Far Cry 6 czy też Call of Duty: Vanguard, lecz największa bomba spadła z obozu PlayStation. Japoński gigant miał być nieobecny na tegorocznym Gamescom, lecz Sony było reprezentowane przez Guerilla Games oraz ich oczekiwane Horizon: Forbidden West.

Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia sprzed miesiąca – gra została przesunięta na przyszły rok. Mamy za to jednak konkretną datę – 18 lutego 2022! Trzeba przyznać, że początek następnego roku zapowiada się dość obficie. Osobiście nie mogę się doczekać, zwłaszcza że Horizon: Zero Dawn W KOŃCU otrzymało wczoraj aktualizację z 60 kl/s na konsoli PlayStation 5!

Gamescom pozytywnie zaskakuje

Trzeba przyznać, że moje oczekiwania wobec nocy otwarcia Gamescom były dość niskie. Myślałem, że producenci gier ogłosili wszystko, co mieli ogłosić podczas tegorocznego E3. Niektórzy jednak pomyśleli i zostawili coś na Gamescom, dzięki czemu mamy teraz o czym pisać.

Z mniejszych rzeczy – testowane niegdyś przeze mnie New World wychodzi ostatecznie 28 września, a całkowicie nowa gra na licencji – Marvel: Midgnight Sons ukaże się 20 marca 2022 roku i prawdopodobnie będzie ciekawszą pozycją od nadchodzącego Marvel’s Guardians of The Galaxy.

Xbox za to zapowiedział darmowy multiplayer w Halo Infinite na grudzień, a z okazji 20-lecia marki będziecie mogli kupić limitowaną edycję Xbox Series X z motywem Master Chiefa oraz całkowicie nowy kontroler Xbox Elite. Nieźle, czyż nie?

Dla kolekcjonerów sprzętu, najważniejsze ogłoszenie targów Gamescom (źródło: Microsoft)

Ode mnie tyle, a Wy dajcie znać w komentarzach, co Wam najbardziej się podobało z Gamescom 2021 Opening Night Live!