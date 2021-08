Ale niespodzianka: Saints Row: The Third Remastered dostępne za darmo!

W naszej redakcji to Konrad dzielnie pilnuje wszystkich gier darmowych, rozdawanych przez Epic Games Store. Nikt jednak nie przewidział, iż z okazji zapowiedzi resetu w uniwersum Saints Row, remaster trzeciej odsłony zostanie udostępniony za darmo!

Saints Row – od klona GTA do własnej tożsamości

Oryginalne Saints Row zaczynało jako marna podróbka serii Grand Theft Auto. Gra studia Deep Silver Voilition idealnie wstrzeliła się w czteroletnie okienko między GTA: San Andreas a wydanym w 2008 roku GTA IV, już na następnej wówczas generacji konsol.

O ile na nową odsłonę Saints Row musimy poczekać aż do 22 lutego 2022 roku, tak już teraz mamy możliwość zagrania w prawdopodobnie najlepszą część serii. Dzięki zremasterowanej edycji, Steelport wygląda jak nigdy dotąd. Patrząc na to, że oryginalnie tytuł został wydany jeszcze na PlayStation 3 oraz Xboxa 360, remaster był wręcz konieczną ucieczką od tych starych platform.

Darmowy bonus

Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj do godziny 17 możecie bezpłatnie pobrać Yooka & Laylee oraz Void Bastards. Na dodanie Saints Row: The Third Remastered do biblioteki macie jednak nieco więcej czasu. Tytuł będzie dostępny do 2 września, również do godziny 17, by następnie kosztować w sklepie 169 złotych. Wiemy także, iż następną darmową grą będzie Automachef. O tym jednak opowie Wam więcej Konrad bliżej magicznej, czwartkowej godziny.

Na koniec zostawię Was z pewną refleksją. Przez te już ponad dwa lata funkcjonowania Epic Games Store na rynku, uruchomione przeze mnie darmowe gry można policzyć na palcach jednej ręki. Tak jest, nie zagrałem jeszcze nawet w Grand Theft Auto V, którego premiera na platformie Tima Sweeneya zawiesiła niemalże cały serwis.

Najwięcej czasu spędziłem za to przy Drawful 2, fantastycznej grze imprezowej na rysowanie, która umiliła niejedną domówkę z przyjaciółmi. Choć dodawanie darmowych gier do biblioteki to sympatyczny rytuał, pozbawia on wartości wielu produkcji, które gracze mogą uznawać za bezpłatne śmieci. Przejrzyjcie więc swoje biblioteki, bo może czeka tam jakaś perełka, w której się zakochacie.