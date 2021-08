Smartfon Samsunga z 5G bez dodatkowych opłat od T-Mobile. Operator świętuje 25. urodziny

Jak są urodziny, to muszą też być prezenty! W tym przypadku to jednak właśnie solenizant, którym jest T-Mobile, obdarowuje swoich gości-klientów. Czeka na nich smartfon marki Samsung z modemem 5G. Aby jednak skorzystać z tej promocji, trzeba spełnić jeden warunek.

Smartfon Samsunga z modemem 5G bez dodatkowych opłat od T-Mobile. Operator świętuje 25. urodziny

Tak się składa, że operator obchodzi w tym roku swoje 25. urodziny, choć trzeba pamiętać, że marka T-Mobile jest obecna na polskim rynku dopiero od 2011 roku, bowiem wcześniej sieć ta funkcjonowała w Polsce pod nazwą Era. Jako że ćwierć wieku (jak to brzmi!) to spory kawałek czasu dla przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego, zdecydowano się przygotować bardzo atrakcyjną promocję dla klientów.

Mogą bowiem oni dostać smartfon Samsung Galaxy A22 5G bez dodatkowych opłat, który aktualnie sprzedawany jest w sugerowanej cenie 1049 złotych. Aby go jednak otrzymać, muszą wcześniej oddać swój stary telefon w rozliczeniu i podpisać umowę z ofertą T‑MOBILE M+ URODZINY Z 5G.

W jej ramach klient otrzymuje nielimitowane rozmowy na numery komórkowe i stacjonarne oraz SMS-y i MMS-y w kraju i na terenie Unii Europejskiej, a także pakiet 50 GB internetu co miesiąc z dostępem do technologii 5G. Po wykorzystaniu całej paczki, prędkość transmisji danych zostanie ograniczona do 1 Mbit/s. Miesięczna opłata za ten abonament to 65 złotych (po rabatach za elektroniczną fakturę, terminowe płatności i zgody marketingowe, w sumie 10 złotych).

Oferta na 25. urodziny T-Mobile w Polsce jest dostępna tylko w salonach, jako że trzeba przynieść stary smartfon i oddać go w rozliczeniu. Co ważne, musi on być sprawny, ale nie trzeba mieć do niego pudełka i akcesoriów. Lista urządzeń, biorących udział w akcji, jest całkiem pokaźna – obejmuje blisko 200 smartfonów różnych marek (Samsung, Apple, Huawei, Nokia, Oppo, Xiaomi, Sony i LG), zarówno budżetowych, jak i średniopółkowych, a nawet ex-flagowych.

Promocja na 25. urodziny T-Mobile obowiązuje do 16 września 2021 roku – jak zostało już wspomniane, tylko w salonach stacjonarnych operatora.

Regulamin oferty odkup telefonu – w ramach promocji „Urodziny z 5G” (PDF)