Mapy Google informują o opóźnieniach komunikacji miejskiej w Polsce

Aplikacja Mapy Google może okazać się świetnym wyborem, gdy poruszamy się nie tylko samochodem, ale również komunikacją miejską. Tym bardziej, że teraz poznamy jeszcze informacje o ewentualnych opóźnieniach na Śląsku.

Przydatna zmiana dla osób poruszających się transportem zbiorowym

Od dłuższego czasu Mapy Google pozwalają poznać rozkład komunikacji miejskiej. Mamy informacje numerach autobusów czy tramwajów, a także godzinę przyjazdu i odjazdu. To naprawdę wygodne rozwiązanie i to nie tylko, gdy jesteśmy w nowym mieście i niezbyt dobrze orientujemy się w funkcjonowaniu lokalnej komunikacji miejskiej.

Jakiś czas temu do dostępnych funkcji dołączyły wskazania rzeczywistych odjazdów autobusów, tramwajów i trolejbusów. Dzięki temu, obok godziny odjazdu zgodnej z rozkładem, możemy zobaczyć dodatkową informację o ewentualnych opóźnieniach. Rozwiązanie było już dostępne m.in. w Warszawie, a teraz skorzystamy z niego również na Śląsku.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia uruchamia nową funkcjonalność, która pozwoli pasażerom skuteczniej zaplanować swoje codzienne podróże, a osobom odwiedzającym GZM ułatwi odnalezienie najlepszego połączenia. Rzeczywisty czas odjazdu dla ok. 450 linii Zarządu Transportu Metropolitalnego jest dostępny na mapie Google. Kamila Rożnowska, rzeczniczka Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli

Jak to działa?

Kamila Rożnowska, rzecznika GZM, poinformowała, że w celu uzyskania danych o ewentualnych problemach w dotarciu do punktu zgodnie z rozkładem, wykorzystywane są nadajniki GPS. Montowane są one w pojazdach i wysyłają dane o aktualnej lokalizacji co kilkanaście sekund. Następnie zebrane informacje są udostępniane jako otwarty format, co umożliwia ich wykorzystanie przez zewnętrzne aplikacje.

Należy zaznaczyć, że Mapy Google już pokazują opóźnienia komunikacji miejskiej w wybranych miastach województwa śląskiego – np. w Katowicach. Najpewniej z czasem funkcja będzie rozszerzana o kolejne województwa i miasta, a przynajmniej mamy taką nadzieję.

Dowiedzieliśmy się również, że GZM planuje zintegrować więcej danych transportowych z usługą i aplikacją Mapy Google. Pojawić mają się uporządkowane informacje związane z przystankami, a także renumeracja stanowisk. Ponadto, poprawione zostaną linki do rozkładów jazdy i innych ważnych danych.

Warto dodać, że niebawem Mapy Google zapewnią jeszcze więcej przydatnych informacji, z których zadowoleni będą kierowcy. W planach jest wprowadzenie komunikatów o wysokości opłat za przejazdy płatnymi drogami, a także rozbudowanie danych o cenach na stacjach paliw.