Wreszcie się doczekaliśmy! Windows 11 beta jest już dostępny dla wszystkich

Nie trzeba już sięgać po wersję z kanału deweloperskiego, aby sprawdzić nowości w Windows 11. Microsoft, zgodnie z wcześniejszymi planami, udostępnił system w wydaniu beta.

Windows 11 beta jest już dostępny

Firma z Redmond zapowiedziała kilkanaście dni temu, że jeszcze w tym miesiącu zostanie wydana testowa wersja Windowsa 11 w kanale beta. Należy zaznaczyć, że mamy do czynienia z systemem, który ma cechować się wyższą stabilnością niż ten pochodzący z kanału deweloperskiego – ten jest raczej skierowany dla bardziej zaawansowanych użytkowników.

Na potwierdzenie wspomnianych zapewnień, musieliśmy poczekać niecałe dwa tygodnie. Windows 11 beta jest właśnie wdrażany i mogą po niego sięgnąć wszyscy zainteresowani członkowie programu Windows Insider. Oczywiście należy spełnić wymagania sprzętowe, aby bez obaw móc zainstalować wersję testową na swoim komputerze.

W związku z tym, że „Dziesiątka” była naprawdę długo na rynku, to najpewniej chętnych na sprawdzenia zmian w następcy będzie całkiem sporo. Szczególnie, że nowości jest dużo, a modyfikacje wpływają na wiele elementów systemu.

Windows 11 to przede wszystkim zauważalnie odświeżony interfejs. Prezentuje się on nowocześniej i po prostu atrakcyjniej. Zmiany widać w menu Start, pasku zadań, wyświetlanych okienkach, powiadomieniach, a także w wielu innych miejscach. Nowa wersja przynosi również zmienione podejście do widżetów, ulepszenia dotyczące wielozadaniowości czy znacząco usprawniony sklep z aplikacjami Microsoft Store.

Można już dołączyć do programu beta testów

Każdy zainteresowany użytkownik, dysponujący odpowiednim komputerem, może zostać testerem. Co więcej, jeśli wcześniej korzystaliśmy z dla kanału skierowanego dla deweloperów, to istnieje opcja przejścia do wersji z kanału beta.

W celu przeskoczenia z kanału deweloperskiego na beta wystarczy tylko zmienić ustawienia programu testów. Nie jest konieczne ponowne instalowanie systemu. Mamy więc ciekawą opcję dla użytkowników, którzy chcą otrzymywać bardziej stabilne wydania, niekoniecznie mając od razu podgląd wszystkich nowości.

Należy mieć na uwadze, że opisana przed chwilą możliwość będzie dostępna tylko przez określony czas, co zaznaczył sam Microsoft. W związku z tym, użytkownicy zainteresowani Windows 11 beta powinni się pospieszyć. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby dalej pozostać w kanale deweloperskim. Warto jednak pamiętać, że może on cechować się mniejszą stabilnością i większą liczbą ewentualnych błędów.