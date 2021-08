Niezdecydowanie Apple, czyli powrót do sprawdzonych rozwiązań w Safari w iOS 15

Firma z Cupertino, wraz z iOS 15, zaprezentowała nowy interfejs Safari z paskiem adresu przeniesionym na dół ekranu. Najwidoczniej zmiany nie spodobały się sporej grupie użytkowników, bowiem pojawi się możliwość przywrócenia starszego wyglądu.

Safari ponownie się zmienia

Warto zauważyć, że nie jest to jedyne przeprojektowanie interfejsu przeglądarki od debiutu pierwszej bety iOS 15. Wcześniej, dokładniej w wersji beta 3, Apple zmieniło zachowania paska adresu. Po rozpoczęciu wprowadzania tekstu nie wracał on już na samą górę i „przyklejał” się do klawiatury.

Natomiast w wersji beta 6, która jest właśnie udostępniania deweloperom zapisanym do programu testów, Safari doczekało się kolejnych zmian. Tym razem możemy mówić o naprawdę sporych nowościach, a także pewnym niezdecydowaniu po stronie Apple.

Jak zauważył 9to5Mac, w ustawieniach przeglądarki pojawiła się opcja przywrócenia poprzedniego wyglądu, znanego chociażby z iOS 14. Tak, ponownie możemy mieć pasek adresu umieszczony na górze ekranu, więc nie trzeba będzie zmieniać przyzwyczajeń po zainstalowaniu „Piętnastki”.

Co więcej, nowy wygląd również doczekał się kilku usprawnień. Zespół Tima Cooka przywrócił kilka przycisków nawigacyjnych, które wcześniej zostały ukryte w bardziej minimalistycznym interfejsie. Teraz dostęp do nich mamy bezpośrednio z ekranu, bez wykonywania dodatkowych kliknięć czy gestów.

Bez jednej funkcji na premierę

Apple, podczas tegorocznej konferencji WWDC, przedstawiając nowości w iOS 15, pochwaliło się funkcją SharePlay. Ma ona pozwalać na wspólne oglądanie filmów z innymi użytkownikami z wykorzystaniem FaceTime.

Jeśli liczyłeś, że już niebawem, bez wychodzenia z domu, będziesz mógł uczestniczyć w wieczorach filmowych, to nie mamy dobrych informacji. Okazuje się, że rozwiązanie nie będzie dostępne w dniu debiutu iOS 15 i pozostałych nowych systemów operacyjnych z Cupertino.

Firma nie rezygnuje z opisanej funkcji, a tylko opóźnia jej wdrożenie. Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozwiązanie zostanie udostępnione wszystkim zainteresowanym użytkownikom. Najpewniej zostanie dodane w jednej z późniejszych aktualizacji.

W celu bezproblemowego działania SharePlay w dniu debiutu, Apple nie zamierza wycofywać go z narzędzi dla programistów. Oznacza to, że deweloperzy wciąż będą mogli testować nową funkcję bez jakichkolwiek postojów.