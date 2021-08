iOS 15 pozwoli na stałe wyłączyć tryb nocny w aplikacji aparatu

Apple w iOS 15 odda użytkownikom władzę nad trybem nocnym, ale wciąż nie pełną. Aplikacja aparatu w końcu pozwoli na stałe pozbyć się tej funkcji.

iPhone decyduje o włączeniu trybu nocnego

Właściciele iPhone’ów musieli dość długo poczekać na funkcję, która pozwoli na wykonywanie lepszych zdjęć w gorszych warunkach oświetleniowych. Tryb nocny został bowiem wprowadzony dopiero w 2019 roku, wraz z premierą iPhone’ów 11.

Należy mieć na uwadze, że użytkownik nie może wymusić aktywacji opisywanego trybu. Musi zdać się na oprogramowanie, które automatycznie włącza funkcję, gdy rozpozna odpowiednio ciemną scenerię. Zazwyczaj system robi to poprawnie, ale nie jest w tym nieomylny.

Co więcej, w aplikacji aparatu nie możemy na stałe wyłączyć trybu nocnego, co również należy uznać za wadę. Nawet jeśli go dezaktywujemy, to po pewnym czasie zostanie uruchomiony ponownie.

iOS 15 zapewni większą władzę nad nocnymi zdjęciami

Obecnie w celu wyłączenia trybu nocnego musimy poczekać, aż zostanie on aktywowany, a oprogramowanie zdecyduje o czasie naświetlania. Wówczas możemy go ręcznie dezaktywować, aby chociażby uzyskać oczekiwany efekt na zdjęciu. Niestety, ustawienie nie jest zapamiętywane na stałe, więc cały proces trzeba co jakiś czas powtarzać.

W iOS 15 wreszcie będziemy mogli na stałe pozbyć się trybu nocnego. Apple w ustawieniach aparatu wprowadzi przełącznik, który pozwoli na zapamiętanie ostatniej konfiguracji w aplikacji aparatu.

Oczywiście funkcja nadal będzie dostępna, ale konieczne będzie jej ręczne włączenie. Nadal jednak użytkownik nie zyska możliwości wymuszenia aktywacji trybu nocnego – odpowiednia ikona w aplikacji aparatu pojawia się wyłącznie, gdy zdecyduje o tym oprogramowanie.

Szykowana zmiana jest już wprowadzona w iOS 15 beta. Przełącznik znajduje się w ustawieniach aparatu w sekcji „Zachowaj ustawienia”. Opcja nazywa się po prostu „Tryb Noc”.

Warto dodać, że stabilna wersja iOS 15 ma zadebiutować już w przyszłym miesiącu. Aktualizacja trafi na iPhone’y 6s i wszystkie nowsze modele. Apple tym razem nie wprowadzi dużych nowości, tylko skupi się przede wszystkim na usprawnieniu już dostępnych rozwiązań i aplikacji.