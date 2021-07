Safari doczekało się widocznych zmian w nowych betach iOS 15 i macOS Monterey

Testerzy korzystający z kanału dla deweloperów, mogą już pobrać nowe bety iOS 15 i macOS Monterey. Wśród ważniejszym nowości znajdują się zmiany dotyczące interfejsu przeglądarki Safari. Jedne należy uznać za krok w dobrym kierunku, inne już niekoniecznie.

Przeglądarka Safari na iOS 15 jest bardziej spójna

Safari w iOS 15 doczekało się znaczących zmian w podstawowych elementach interfejsu, co powinni szczególnie docenić właściciele iPhone’ów z większymi ekranami. Pasek adresu powędrował na dół ekranu, więc nie musimy sięgać do samej góry, aby wpisać nowy adres strony internetowej. Nie jest to zupełnie nowej podejście, bowiem podobne rozwiązania znajdziemy w innych przeglądarkach internetowych, ale mimo wszystko zmianę należy wpisać na listę zalet. W końcu lepiej późno niż wcale.

Apple w iOS 15 beta 3 zdecydowało się zmienić zachowanie paska adresu, który wcześniej podczas wpisywania adresu, był przesuwany na samą górę. Teraz znajduje się tuż nad wirtualną klawiaturą. Nie jest to znacząca nowość, ale należy odnotować, że Safari na iOS zyskało bardziej spójny interfejs.

Regres w macOS Monterey

Przeglądarka Apple doczekała się również zmian w macOS Monterey beta 3. Mamy do czynienia z powrotem do założeń, które znamy z poprzednich wydań systemu operacyjnego. Pasek otwartych kart został bowiem przeniesiony niżej. Wcześniej firma Tima Cooka przedstawiła projekt, w którym pasek z kartami był połączony z paskiem adresu, co pozwoliło zmniejszyć przestrzeń zajmowaną przez sam interfejs Safari, zapewniając więcej miejsca dla wyświetlanej strony internetowej. Niewykluczone jednak, że nowe podejście nie spodobało się wielu testerom – stąd decyzja o rozdzieleniu obu pasków.

Warto zaznaczyć, że mimo iż domyślny wygląd przeglądarki został zmieniony, to Apple wciąż oferuje opcje powrotu do początkowego projektu, pokazanego wraz z macOS Monterey podczas tegorocznej konferencji WWDC.

W związku z tym, że nadal mamy do czynienia z wczesną wersją testową, to trudno stwierdzić, który z pomysłów na umieszczenie paska otwartych kart trafi do stabilnego wydania macOS. Możliwe, że będzie to jednak pierwszy, bardziej minimalistyczny projekt.