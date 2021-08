Ten producent chyba upadł na głowę. Taki smartfon za 2000 złotych?!

Wysokie ceny smartfonów nikogo nie dziwią, pod warunkiem, że mowa o urządzeniach renomowanych producentów. Mniej rozpoznawalne globalnie marki wyceniają swoje propozycje znacznie niżej, ale Doogee właśnie wyszło przed szereg… i zrobiło z siebie pośmiewisko ceną modelu Doogee V10 5G.

Ceny smartfonów mniej znanych producentów z Chin zwykle nie przekraczają 300 dolarów i właśnie dlatego cieszą się one taką popularnością wśród użytkowników chińskich platform zakupowych, choć są dostępne również w renomowanych kanałach sprzedaży w Polsce. Na przykład w ofercie Media Expert znajdziemy modele marek Blackview czy właśnie Doogee.

Cena Doogee V10 5G to (nieśmieszny) żart

Regularna cena Doogee V10 5G została ustalona na – uwaga – 521 dolarów, co jest równowartością ponad 2000 złotych. Producent wspaniałomyślnie przygotował jednak specjalną akcję, w ramach której klienci będą mogli kupić ten model w obniżonej cenie.

Od 23 sierpnia 50 „szczęśliwców” kupi Doogee V10 5G za 199,78 dolarów (~770 złotych), natomiast kolejnych 50 za 219,78 (~850 złotych) i potem znów 50 następnych za 239 dolarów (~920 złotych). Później cena wzrośnie do 255,78 dolarów (~990 złotych) dla 500 kolejnych sztuk, aż w końcu powróci do pierwotnego poziomu 521 dolarów.

źródło: Doogee

A przynajmniej w teorii, ponieważ wyjątkowo rzadko się zdarza, aby smartfon mało znanej marki z Chin był sprzedawany po regularnej cenie. Co więcej, w tym przypadku możemy podejrzewać, że rekomendowana cena Doogee V10 5G została zadeklarowana na 521 dolarów tylko po to, żeby zwrócić uwagę na ten model. Faktycznie, udało się, ale to wyjątkowo żenująca taktyka, mimo że producent nazywa go „high-endem”.

Specyfikacja Doogee V10 5G

Specyfikacja Doogee V10 5G nie jest bowiem w żadnym wypadku wysokopółkowa. Jedyne, czym ten smartfon może przykuć uwagę, to wsparcie dla obsługi sieci 5G, obudowa z certyfikatami IP68, IP69K i MIL-STD-810G, wbudowany termometr oraz funkcja ładowania indukcyjnego o mocy 10 W i przewodowego 33 W (a akumulator ma pojemność aż 8500 mAh).

źródło: Doogee

Poza tym specyfikacja Doogee V10 5G jest już – powiedzmy – dość standardowa i niczym szczególnym się nie wyróżnia. Smartfon ma m.in. 6,39-calowy ekran o rozdzielczości HD+ (!) z okrągłym otworem na aparat i szkłem Corning Gorilla Glass, procesor MediaTek Dimensity 700, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także moduł NFC i system operacyjny Android 11.

Ponadto specyfikacja Doogee V10 5G obejmuje aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i potrójny 48 Mpix + 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (pomocniczy do zdjęć portretowych) na tyle oraz czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Producent podkreśla też, że smartfon może ładować inne urządzenie dzięki wsparciu dla USB OTG.