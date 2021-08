Ten smartfon sam się zdezynfekuje

Higiena zawsze była ważna, ale teraz jeszcze bardziej zyskała na znaczeniu. Ulefone Armor 12 5G będzie więc odwalał „brudną robotę” za użytkownika i uniemożliwi rozwój groźnych dla zdrowia bakterii.

Specyfikacja Ulefone Armor 12 5G

Producent podaje, że obudowa tego smartfona zawiera domieszkę jonów srebra, która może hamować rozwój różnych drobnoustrojów, w tym bakterii Escherichia coli (zwanej bakterią kałową). O wirusach Ulefone nic nie wspomina, ale to mimo wszystko oryginalne i raczej niespotykane w elektronice użytkowej rozwiązanie.

Co więcej, obudowa smartfona nie tylko zapobiega rozwojowi groźnych dla zdrowia bakterii, ale jest też pyło- i wodoszczelna, zgodnie z kryteriami standardu IP68, a także odporna na niskie ciśnienie, wysoką wilgotność, kwaśną atmosferę i promieniowanie słoneczne, co potwierdzają certyfikaty IP69K i MIL-STD-810G. Ulefone Armor 12 5G zatem niestraszna praca w naprawdę wymagających i brudnych warunkach.

źródło: Ulefone

To jednak nie jedyne, mocne strony tego smartfona, ponieważ oferuje on też głośniki stereo (producent deklaruje głośność dźwięku na poziomie 106 dB) i radio FM, którego można słuchać bez konieczności podłączania zestawu słuchawkowego, a także czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, moduł NFC z obsługą płatności Google Pay i dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD).

Specyfikacja Ulefone Armor 12 5G obejmuje również procesor MediaTek Dimensity 700 ze zintegrowanym modemem 5G (obsługującym sieć 5G na obu kartach SIM) oraz aż 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Tę ostatnią można dodatkowo rozszerzyć przy pomocy karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

Specyfikacja Ulefone Armor 12 5G (źródło: Ulefone)

Oprócz tego, Ulefone Armor 12 5G oferuje też 6,52-calowy ekran o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli, aparaty 16 Mpix (f/2.2) na przodzie i 48 Mpix (f/1.8) + ultraszeroki 8 Mpix (f/2.2) o kącie widzenia 120° + 2 Mpix (do zdjęć makro) + 2 Mpix (do pomiaru głębi) na tyle oraz klawisz, do którego można przypisać różne działania, aktywowane po jednym, dwóch lub dłuższym wciśnięciu.

Ulefone Armor 12 5G pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z kilkoma dodatkowymi aplikacjami, które mają pomóc użytkownikowi w pracy (m.in. do pomiaru hałasu, wysokości i kąta nachylenia). Smartfon będzie czerpał prąd z akumulatora o pojemności 5180 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 18 W (przez port USB-C) i indukcyjnego o mocy 15 W. Do tego jest też funkcja ładowania zwrotnego OTG.

Smartfon ma wymiary 175,9×82,5×14,25 mm i waży 296 gramów. W zestawie sprzedażowym producent dodaje przejściówkę z USB-C na 3,5 mm do podłączenia słuchawek.

Cena Ulefone Armor 12 5G, promocja

Limitowana przedsprzedaż Ulefone Armor 12 5G rozpocznie się 23 sierpnia 2021 roku, natomiast globalne dostawy 10 września br. Producent zapowiada, że smartfon będzie dostępny w specjalnej cenie w dniach 23-27 sierpnia, jednak nie wiemy, w jakiej dokładnie.

Ulefone ujawniło natomiast, że od 27 sierpnia do 2 września cena Ulefone Armor 12 5G będzie wynosić 279,99 dolarów (~1100 złotych), natomiast później już 399,99 dolarów (~1550 złotych).