Media Expert pierwszym dystrybutorem smartfonów Blackview w Polsce – oto lista i ceny dostępnych modeli!

Jeśli kiedykolwiek buszowaliśmy po chińskich sklepach z elektroniką, mogliśmy się natknąć na pozytywne opinie o marce Blackview. To producent smartfonów, który specjalizuje się wzmacnianych urządzeniach mobilnych. Do tej pory nie były one oficjalnie dostępne w Polsce, ale to się właśnie zmieniło!

Smartfon typu rugged od Blackview w Polsce

Wśród smartfonów i innych sprzętów Blackview na oficjalnej stronie producenta, możemy znaleźć wiele interesujących modeli. Ciekawią one zwłaszcza tych, którzy poszukują wytrzymałego urządzenia, nadającego się do pracy w terenie. Choć w Polsce jest pewien wybór tego typu sprzętów, dziś wachlarz możliwości znacznie się poszerzył. Od 19 kwietnia smartfony Blackview są dostępne do kupienia w sieci Media Expert. Co takiego możemy znaleźć w ofercie?

Obecnie w sprzedaży znajdują się modele:

Najpewniej najbardziej interesują Was sprzęty w rozsądnych cenach, ale też i te droższe – warto sprawdzić, co takiego znajduje się w trzewiach smartfonów za ponad 2600 złotych.

Wytrzymały Blackview z modemem 5G

Jednym z najważniejszych smartfonów Blackview, który wchodzi do sprzedaży w Polsce, jest model BL6000 Pro. Jest wodoodporny (spełnia normy IP68 oraz IP69K), wytrzymując pół godziny w wodzie do głębokości 1,5 m. Dodatkowo, dzięki standardowi MIL-STD-810G jest w stanie wyjść bez szwanku z upadku z wysokości 1,5 m. Będzie działał nawet w temperaturze -30 stopni Celsjusza.

Blackview BL6000

W środku znajdziemy procesor MediaTek Dimensity 800 wraz z modemem 5G działającym we wszystkich typach sieci nowej generacji. Do tego doliczmy 8 GB RAM (LPDDR4) oraz 256 GB (UFS 2.1) miejsca na dane, i dojdziemy do wniosku, że podstawy specyfikacji są bardzo dobre. Aparat główny składa się z trzech obiektywów, z czego najbardziej wyróżniają się matryce 48 Mpix (Sony IMX582) i 13 Mpix (obiektyw z kątem 125 stopni), z możliwością nagrywania wideo 4K (30 kl./s).

Treści będziemy oglądać na ekranie IPS o przekątnej 6,36 cala, w rozdzielczości (2300 x 1080 pikseli), chronionym przez szło Gorilla Glass trzeciej generacji. Moduły łączności obejmują Wi-Fi, GPS czy Bluetooth z NFC. Całość zasilana jest baterią 5280 mAh, zaś systemem zarządzającym urządzeniem jest Android 10.

Tańsze modele w solidnym opakowaniu

Oczywiście nie każdy potrzebuje tak mocnych podzespołów w smartfonie typu rugged. Stąd na przykład oferowany jest model BV4900 Pro. Blackview także zadbało o jego wytrzymałość, spełniając normy IP68 czy MIL-STD-810G. Będzie też długo działał na baterii, dzięki akumulatorowi 5580 mAh.

Blackview BL4900 Pro

Za 719,99 złotych dostajemy ponadto 5,7-calowy ekran HD+, procesor MediaTek Helio P22, 4 GB RAM i 64 GB pamięci wewnętrznej. Zdjęcia będzie dało się wykonywać za pomocą 13-megapikselowej kamery od Samsunga, zaś z przodu zamontowano aparat do selfie 5 Mpix. Smartfon wyposażono w komplet modułów łączności, włącznie z GPS i NFC. Całość zarządzana jest przez Androida 10.

Kolejne smartfony Blackview już wkrótce w Polsce

Oprócz wyżej przedstawionej listy modeli Blackview, które można znaleźć w Media Expert, do oferty będą sukcesywnie dodawane kolejne modele smartfonów. Nadchodzą dobre dni dla wielbicieli urządzeń typu rugged!