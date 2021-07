Tylko do odważnych. Google uruchamia nowy program beta testów Android Auto

Nie możesz doczekać się nowych funkcji w Android Auto i chciałbyś sprawdzić szykowane zmiany jeszcze przed ich oficjalnym wprowadzeniem? Google ma coś dla Ciebie.

Program beta testów dla zainteresowanych kierowców

Android Auto to oprogramowanie przeznaczone dla kierowców, którzy za jego pomocą mogą uzyskać łatwy dostęp do wybranych aplikacji i funkcji w smartfonie. To wszystko w bezpieczny sposób z interfejsem dostosowanym do obsługi w samochodzie.

Nakładka Google na system infotainment cieszy się wysoką popularnością, co raczej nie powinno być dla nikogo dużym zaskoczeniem. Niestety, mimo milionów użytkowników, oprogramowanie nie może pochwalić się wyłącznie pozytywnymi opiniami. Stanowczo zbyt często słyszymy o problemach i różnych błędach, które pojawią się przy prawie każdej większej aktualizacji.

Android Auto w BMW(fot. BMW)

Patrząc na częstotliwość występowania problemów, dołączenie do nowego programu beta testów Android Auto to raczej pomysł tylko dla naprawdę cierpliwych i odważnych kierowców. W końcu, wersje testowe mogą zawierać jeszcze więcej różnych niedoróbek niż wydania stabilne.

Dołączenie do testów nie jest trudne

W celu zapisania się do grona testerów Android Auto wystarczy tylko zarejestrować się na specjalnie przygotowanej stronie internetowej. Następnie wersja beta powinna automatycznie pojawić się w Google Play.

Należy mieć na uwadze, że nie możemy posiadać dwóch oddzielnych aplikacji Android Auto na jednym smartfonie. W związku z tym, dołączenie do testów oznacza, że będziemy musieli korzystać z niekoniecznie poprawnie działającej aplikacji. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby wypisać się z grona testerów i następnie powrócić do wydania stabilnego.

Niestety, aplikacja Google dla kierowców nie doczekała się jeszcze oficjalnej premiery w Polsce. Ma to się zmienić, ale nie poznaliśmy jeszcze konkretnej daty. Oznacza to, że nie wszyscy będą mieli możliwość pobierania wersji beta bezpośrednio z poziomu oficjalnego sklepu z aplikacjami. Na szczęście, problem można łatwo rozwiązać sięgając po plik APK.

Miejmy nadzieję, że uruchomiony nowy program beta testów to krok firmy z Moutain View w celu poprawienia jakości opisywanego oprogramowania. Jak już wcześniej wspomniałem, obecnie stanowczo zbyt często słyszymy o różnych błędach.