Microsoft zoptymalizuje mobilny pakiet Office specjalnie pod składane smartfony Samsunga

Nowe składane smartfony Samsunga nie tylko udoskonaliły swoją formę, ale zyskają także usprawnienia aplikacji – często szybciej niż inne modele urządzeń. Będzie tak na przykład w przypadku WhatsAppa czy pakietu Office od Microsoftu.

Zmiany dla wszystkich, ale najpierw dla składańców

Samsung Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3 w pewnym sensie są uprzywilejowane. Niektóre funkcje aplikacji zewnętrznych deweloperów w pierwszej kolejności trafią właśnie do tych urządzeń.

Reklama

Samsung Galaxy Z Flip 3 i Galaxy Z Fold 3

Będzie tak na przykład z możliwością przenoszenia historii czatów między sprzętami z Androidem i iOS. Funkcja zapowiedziana oficjalnie przez deweloperów, najpierw pojawi się na składanych smartfonach Samsunga, a dopiero później będą mogli z niej skorzystać posiadacze innych urządzeń. To jednak nie wszystko, bo jeszcze bliższą współpracą z Koreańczykami będzie mógł pochwalić się Microsoft.

Pakiet Office lepszy na Galaxy Z Fold 3

Gigant z Redmond już od dłuższego czasu ma bardzo dobre relacje z działem mobilnym Samsunga. Wystarczy wspomnieć, że pewne funkcje aplikacji Twój telefon na Androidzie były przez jakiś czas dostępne wyłącznie na flagowych smartfonach Galaxy S i Galaxy Note – na przykład możliwość szybkiego kopiowania zdjęć ze smartfona czy odpalania androidowych aplikacji w oknie Windowsa 10.

Teraz partnerstwo Samsunga z Microsoftem weszło na nowy poziom, ponieważ gigant z Redmond zapowiedział udoskonalenie działania aplikacji mobilnych pakietu Office na smartfonach Galaxy Z Fold 3 oraz Galaxy Z Flip 3. Oprócz tego, ulepszone mają zostać programy Teams i Outlook – wszystko po to, by ich układ i możliwości dostosowywały się dynamicznie do składanych ekranów.

Z zapowiedzi wynika, że Samsung umożliwi uruchamianie dwóch instancji tej samej aplikacji w osobnych oknach, dzięki czemu będzie można wykorzystać zalety dużej przestrzeni roboczej. Ponadto, zawartość z programów Microsoft Excel czy PowerPoint w prosty sposób przeniesiemy między aplikacjami za pomocą gestu przeciągania i upuszczania. Tego typu smaczki z pewnością przydadzą się tym, którzy polubili się z rysikami i mają kręćka na punkcie mobilnej wielozadaniowości. Brzmi całkiem dobrze!