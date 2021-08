Gigabyte AORUS 17G 17YE5 może być jednym z pierwszych laptopów z procesorem Intela 12. generacji

Premiera procesorów Intel 12. generacji zbliża się wielkimi krokami. W ciągu nieco ponad dwóch miesięcy producent powinien zaprezentować zarówno desktopowe, jak i mobilne układy CPU. Wszystko wskazuje na to, że procesory są już praktycznie gotowe, bowiem w sieci pojawiły się informacje na temat laptopa Gigabyte AORUS 17G, który jest wyposażony w procesor Intel Alder Lake 12. generacji.

Wczesne testy mobilnego procesora Intel 12. generacji na pokładzie laptopa Gigabyte AORUS 17G

Jak już wiadomo, nadchodzące procesory Intel Alder Lake (12. generacja) mają być pierwszymi, pełnoprawnymi układami giganta z Santa Clara o budowie hybrydowej, które będą składać się z energooszczędnych i wysokowydajnych rdzeni. W sieci pojawił się test syntetyczny programu UserBenchmark, który przedstawił specyfikację laptopa Gigabyte AORUS 17G o nazwie kodowej 17YE5.

Reklama

Na stronie internetowej UserBenchmark możemy znaleźć dokładne dane i wyniki testu wspomnianego laptopa. W rubryce „System” widzimy, że mamy do czynienia z modelem Gigabyte AORUS 17 z dopiskiem YE5 – litera „Y” w nazwie kodowej najprawdopodobniej oznacza model karty graficznej, czyli w tym przypadku NVIDIA GeForce RTX 3080, natomiast „E” mówi o tym, że mamy do czynienia z procesorem Intel Alder Lake.

Gigabyte AORUS 17G według UserBenchmark ma na pokładzie procesor Intel 0000 – nie rozpoznaje jego poprawnej nazwy, bowiem nie miał on jeszcze premiery. Jak widzimy, procesor został wyposażony w 14 rdzeni i 20 wątków – co potwierdza, że mamy do czynienia z układem o budowie hybrydowej. Nietypowa liczba rdzeni wynika z faktu, że tylko 6 „dużych” rdzeni obsługuje technologię Hyperthreading, dzięki której jeden rdzeń wspiera dwa wątki. Pod IHS procesora znajdziemy dodatkowo 8 energooszczędnych rdzeni.

Liczba rdzeni i wątków wskazuje na to, że testowany układ to tak naprawdę mobilny procesor Intel Core i7-12700H lub Intel Core i7-12800H.

Ponadto laptop Gigabyte AORUS 17G ma 16 GB pamięci operacyjnej w nadchodzącym standardzie DDR5 (produkcji SK Hynix). Dodatkowo warto zaznaczyć, że kości cechują się taktowaniem na poziomie 4800 MHz.

Na stronie UserBenchmark jasno widzimy, że procesor pracował na wyjątkowo niskich taktowaniach zegara – minimalne wynosiło 1,2 GHz, natomiast w trybie turbo uzyskał maksymalne taktowanie 1,75 GHz. Niskie taktowania najprawdopodobniej są spowodowane faktem, że mamy do czynienia z tzw. próbką inżynieryjną układu. Test miał raczej na celu sprawdzenie stabilności jednostki, a nie jej wydajność.