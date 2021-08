ASUS ROG Zephyrus M16, czyli wydajne komponenty zamknięte w eleganckiej obudowie

Wybierając laptop do gier, często spotykamy się z sytuacją, gdzie mimo atrakcyjnej specyfikacji oraz ceny, producent decyduje się na opakowanie komponentów w zbyt agresywną, krzykliwą obudowę. ASUS wprowadza laptop ROG Zephyrus M16, który za sprawą wydajnych komponentów może być idealnym narzędziem do gry oraz pracy – a do tego wcale niebrzydkim.

Smukła obudowa i duża przestrzeń robocza

ASUS ROG Zephyrus M16 ma być laptopem dedykowanym nie tylko graczom, ale także twórcom wszelakich treści. Na pokładzie laptopa znajdziemy przede wszystkim 16-calowy wyświetlacz z bardzo smukłymi ramkami, o grubości 4,6 mm. Co ciekawe, na renderach górna ramka wydaje się zdecydowanie grubsza niż te po prawej oraz lewej stronie. Jestem ciekaw, jak będzie to wyglądać na żywo, bo ilustracje sugerują, że mamy do czynienia z kompletnie bezramkowym wyświetlaczem.

Producent chwali się, że ekran w laptopie ROG Zephyrus M16 pokrywa 94% panelu przedniego. Wyświetlacz został wykonany w proporcjach 16:10 i pracuje w rozdzielczości WQXGA (2560 × 1600 pikseli), a matryca oferuje maksymalne odświeżanie na poziomie 165 Hz i czas reakcji 3 ms. ASUS nie zdradził nam, jaka matryca trafi do Zephyrusa M16, jednak patrząc na poprzednika (M15), możemy twierdzić, że zastosuje ekran IPS.

Zephyrus M16 będzie sprzedawany w wielu wariantach, z różnymi komponentami w środku. Najmocniejsza wersja laptopa ma zaoferować procesor Intel Core i9-11900H z maksymalnym taktowaniem na poziomie 4,9 GHz, wspierany (maksymalnie) przez 48 GB pamięci operacyjnej DDR4 o częstotliwości zegara 3200 MHz. W najbardziej zaawansowanej konfiguracji znajdziemy kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 3070 z maksymalnym TGP = 100 W. W portfolio producenta znajdą się także słabsze warianty laptopa ASUS ROG Zephyrus M16 – przykładowo z RTX 3050 Ti oraz procesorem Intel Core i7.

Ponadto laptop oferuje kompletny zestaw portów – na pokładzie znajdziemy przede wszystkim złącze Thunderbolt 4, USB-C, czy 2 porty USB-A. ROG Zephyrus ma także do zaoferowania HDMI 2.0b, złącze LAN Ethernet oraz port Combo Jack 3,5 mm. Producent dodał też wbudowany czytnik kart microSD. Jeżeli chodzi o łączności bezprzewodowe, to laptop może pochwalić się Wi-Fi 6 (802.11ax) oraz Bluetooth 5.2.

ASUS ROG Zephyrus M16 został wyposażony w system aż 6 głośników, każdy o mocy 2 W, z czego 2 odpowiadają za niskie tony. Głośniki, według zapewnień producenta, są wspierane technologią Dolby Atmos. ASUS nie zapomniał o wbudowanym systemie mikrofonów, chociaż nie zdradza, ile ich dokładnie jest – najprawdopodobniej dwa. W laptopie nie mogło zabraknąć kamerki internetowej o niewysokiej rozdzielczości HD.

Całość została zamknięta w smukłą obudowę o grubości 19,9 mm, która waży 1,9 kg. Na pokładzie znajdziemy także akumulator o pojemności 90 Wh, który według producenta pozwoli na 10 h odtwarzania wideo. W zestawie znajdziemy dodatkowo szybką ładowarkę o maksymalnej mocy 240 W (w zależności od wersji laptopa), umożliwiającą naładowanie baterii w 50% w 30 minut.