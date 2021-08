Huawei MateView GT w nowej wersji debiutuje w Polsce i można go kupić w atrakcyjnej promocji

Nowy monitor Huawei MateView GT Standard Edition wchodzi do Polski. Pierwsi klienci mogą skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji z cennymi bonusami na start.

W ubiegłym tygodniu Huawei wprowadził do Polski dwa nowe monitory, Huawei MateView i MateView GT. Ten ostatni jest skierowany przede wszystkim do graczy i aktualnie można go kupić za 1999 złotych w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 Pro. Oferta obowiązuje do 22 sierpnia 2021 roku, tj. przyszłej niedzieli, lub do wyczerpania zapasów

Niespodziewana premiera Huawei MateView GT Standard Edition w Polsce. Ile kosztuje?

W momencie prezentacji Huawei MateView GT producent nic nie wspomniał o tym, że będzie on dostępny w dwóch wersjach. Nie spodziewaliśmy się zatem rynkowej premiery modelu z dopiskiem „Standard Edition”, a tymczasem polski oddział Huawei właśnie zaanonsował go w kraju nad Wisłą.

Huawei MateView GT Standard Edition różni się od Huawei MateView GT jednym, dość istotnym „szczegółem” – pozbawiono go soundbara u podstawy. W związku z tym obniżono jego cenę – regularną ustalono na 2199 złotych (wersja z soundbarem ma kosztować po zakończeniu przedsprzedaży 2399 złotych).



Oczywiście nie zabrakło promocji na start – w trakcie przedsprzedaży, która rozpoczyna się dziś i potrwa do 22 sierpnia 2021 roku, Huawei MateView GT Standard Edition będzie można kupić za 1799 złotych i przy okazji zgarnąć jeden z dwóch bonusów za złotówkę: smartwatch Huawei Watch GT 2 lub głośnik Huawei Sound. Oferta jest dostępna w oficjalnym sklepie internetowym Huawei. Producent informuje, że zrealizuje dostawy we wrześniu br.

Specyfikacja Huawei MateView GT Standard Edition

Oprócz braku soundbara, specyfikacja modelu z dopiskiem „Standard Edition” jest identyczna, jak lista parametrów wersji bez niego. Osoby, które go zakupią, otrzymają więc urządzenie z zakrzywionym (1500R) wyświetlaczem o przekątnej 34 cali i rozdzielczości 3440×1440 pikseli oraz proporcjach 21:9.

Ponadto ekran (z matrycą VA) obsługuje przestrzeń barw DCI-P3 (90%) i sRGB (100%), a także szczytową jasność na poziomie 350 nitów. Do tego charakteryzuje się też kontrastem 4000:1. Dla użytkowników ważniejsza może być jednak częstotliwość odświeżania obrazu, bowiem w tym modelu wynosi ona nawet 165 Hz.



Ponadto MateView GT Standard Edition oferuje również dwa porty HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4 oraz złącze USB-C, które służy do zasilania monitora.