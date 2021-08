Gamingowego Asusa ROG Phone 5S możemy zobaczyć szybciej niż się spodziewaliśmy

Asus jako jeden z nielicznych producentów smartfonów zdaje się rozumieć, na czym tak naprawdę polega proces tworzenia urządzeń mobilnych, opracowywanych głównie z myślą o graczach, choć nie tylko. Ciepło przyjęty wśród recenzentów ROG Phone 5 wydaje się być najlepszym dowodem na to, że Tajwańczycy opanowali tę trudną sztukę niemal do perfekcji. Tymczasem, jeśli wierzyć najświeższym doniesieniom, premiera najnowszej odsłony jednego z najlepszych, dostępnych obecnie na rynku smartfonów gamingowych, modelu Asus ROG Phone 5S, może czaić się tuż za rogiem.

Specyfikacja Asus ROG Phone 5S

Asus ROG Phone 5S zaoferuje wyświetlacz OLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz. Pierwszą różnicę względem „podstawowego” modelu można zatem zauważyć już w tym miejscu. Oferuje on bowiem 6,78-calowy ekran o rozdzielczości 2448×1080 pikseli i identycznej maksymalnej częstotliwości odświeżania, jednak oddaje on do dyspozycji użytkownika panel AMOLED.

Zdecydowanie największą i zarazem najbardziej odczuwalną w codziennym użytkowaniu zmianą będzie zastosowanie flagowego procesora Qualcomm Snapdragon 888+. Ponadto klienci powinni spodziewać się dwóch wersji pamięciowych – 16 GB + 256 GB i 18 GB + 512 GB (RAM + pamięć wbudowana). Na pokładzie poprzednika znalazły się kości UFS 3.1 oraz LPDDR5, które zawitają również do modelu Asus ROG Phone 5S.

Akumulator także nie zaskoczy swoją pojemnością, ponieważ ma on mieć pojemność 6000 mAh, czyli podobnie jak bateria w poprzedniku. Użytkownik naładuje go dołączaną do zestawu, szybką ładowarką o mocy 65 W.

Dalej nieznane są natomiast szczegóły na temat możliwości fotograficznych odświeżonego modelu, bo tak należy go właśnie traktować. Dużo wskazuje jednak na to, że zestaw aparatów będzie w większym bądź mniejszym stopniu podobny do tego, który oferuje już ROG Phone 5.

Chociaż kluczowe elementy specyfikacji modelu Asus ROG Phone 5S są znane i dodatkowo wydają się wysoce prawdopodobne, to na oficjalne komunikaty ze strony producenta trzeba jeszcze poczekać. Liczne źródła podają jednak, że Tajwańczycy zamierzają odkryć rąbka tajemnicy już 16 sierpnia 2021 roku, czyli w najbliższy poniedziałek.