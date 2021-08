realme narzo 30 5G, brat bliźniak realme 8 5G, zadebiutował w Polsce. Cena na start pozytywnie zaskakuje!

Szukający niedrogiego smartfona, którego kluczowym atutem ma być łączność 5G, właśnie dostali kolejną, bardzo ciekawą opcję do wyboru. realme narzo 30 5G spełnia to kryterium, a jego zakup, zwłaszcza w promocji z okazji rozpoczęcia sprzedaży, jest naprawdę opłacalny!

Moda na bliźniaki

To nie pierwszy raz, kiedy na nasz rynek trafiają dwa bliźniacze smartfony, różniące się od siebie nazwą i kolorystyką. Świadkami identycznej sytuacji byliśmy jakiś czas temu, kiedy Xiaomi rozpoczęło sprzedaż zarówno POCO M3 Pro 5G, jak i Redmi Note 10 5G. Choć to, de facto, te same smartfony, różnią się jednym, zasadniczym szczegółem – dostępnością.

Już obecnego w Polsce realme 8 5G można nabyć u operatora sieci Plus, w sklepie RTV EURO AGD, a ostatnio również w T-Mobile. Dostępność realme narzo 30 5G ma być znacznie szersza – obecny będzie na półkach wszystkich wiodących sklepów z elektroniką w naszym kraju.

fot. realme

Tytułem przypomnienia – specyfikacja techniczna

realme narzo 30 5G zadebiutował na świecie dwa miesiące temu, dlatego jego specyfikacja techniczna nie była, w żaden sposób, owiana tajemnicą. Zasila go układ SoC MediaTek Dimensity 700, wspierany przez 4 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci na dane. Gdyby 128 GB okazało się niewystarczające, można je rozszerzyć o kartę pamięci microSD, dla której producent przewidział dedykowane miejsce obok dwóch gniazd na karty SIM.

Energię do pracy zapewnia ogniwo o pojemności 5000 mAh, ładowane z mocą 18 W. Zastosowany wyświetlacz to IPS o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz.

Zestaw aparatów tworzą: główny, o rozdzielczości 48 megapikseli oraz dwa pomocnicze o rozdzielczości 2 megapikseli (makro, detekcja głębi). Kamerka do rozmów wideo ma rozdzielczość 16 megapikseli.

realme narzo 30 5G dostępny będzie w dwóch kolorach: racing blue (niebieski) i racing silver (srebrny).

fot. realme

Za TAKIE pieniądze? Tylko brać!

Jeśli zainteresowała Was specyfikacja realme narzo 30 5G i chcielibyście, by to właśnie on stał się waszym smartfonem na najbliższy czas, już teraz możecie go kupić w wyjątkowo korzystnej promocji. Jego sugerowana cena detaliczna to 899 złotych, jednak z okazji rozpoczęcia sprzedaży, obniżono ją o 100 złotych.

realme narzo 30 5G, w cenie 799 złotych, dostępny będzie w sprzedaży tylko do jutra (10.08.) do końca dnia, dlatego warto zamówić go jak najszybciej. Można tego dokonać u jednego z partnerów handlowych realme (w tym Media Expert), albo w sklepie producenta.

Taki smartfon za 799 złotych? Nic, tylko brać!