Cybertruck od Tesli opóźniony. Nie wyjedzie na drogi w tym roku

Wygląda na to, że przyszłość na czterech kołach musi jeszcze trochę poczekać. Podczas premiery samochodu w 2019 roku, Tesla wyznaczyła datę pojawienia się Cybertrucka na ulicach na rok 2021. Coraz więcej wskazywało jednak na to, że produkcja może się opóźnić. Teraz zostało to potwierdzone na stronie samego producenta.

Ambitny projekt z wymagającymi terminami

Cel, który postawiła przed sobą firma Elona Muska, od samego początku wydawał się trochę zbyt ambitny. Cybertruck, z uwagi na swoją budowę (karoseria, będąca jednocześnie egzoszkieletem) i rozmiary, wymaga specjalnego dostosowania linii produkcyjnej, a nawet całkowicie nowego procesu produkcji.

Jeszcze w grudniu 2019 roku dowiedzieliśmy się o przesunięciu terminu produkcji najsłabszej z trzech dostępnych wersji Cybertrucka – tej z jednym silnikiem elektrycznym – na rok 2022. Na początku tego roku, podczas konferencji omawiającej przychody firmy w ostatnim kwartale 2020 roku, Musk osobiście przyznał, że pierwsze dostawy najmocniejszych Cybertrucków zobaczymy pod koniec tego roku, a produkcja na większą skalę powinna rozpocząć się w przyszłym. Słowa dyrektora generalnego Tesli właśnie straciły jednak ważność.

Cybertruck nie wyjedzie na drogi w 2021 roku

Gdyby ktoś dzisiaj chciał zarezerwować i skonfigurować swój elektryczny pickup, na stronie producenta spotka się z komunikatem, mówiącym wprost, że dokończenie konfiguracji będzie możliwe wraz ze zbliżającym się rozpoczęciem produkcji w 2022 roku. Tym razem komunikat dotyczy wszystkich wersji oferowanych przez Teslę. Topowy Cybertruck z trzema silnikami elektrycznymi prawdopodobnie nadal ukaże się jako pierwszy, ale zgasła już nadzieja, że stanie się to w ciągu najbliższych pięciu miesięcy.

Produkcja wszystkich trzech wersji Cybertucka opóźniona do 2022 roku (fot. Tesla)

Warto dodać, że opóźnienia najprawdopodobniej dotyczą samej produkcji lub infrastruktury do niej potrzebnej. Design elektrycznego pickupa jest już zatwierdzony i nie będzie się zmieniał. Na początku tego roku Musk potwierdził też, że prace inżynierów praktycznie dobiegły końca. Mimo opóźnień, premiera retro-futurystycznego pickupa jest bliżej niż dalej. Przyszłym nabywcom pozostaje cierpliwie czekać.