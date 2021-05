Tesla Cybertruck z funkcją kampera? To jak najbardziej możliwy scenariusz

Jeden z najnowszych produktów firmy Elona Muska, czyli Tesla Cybertruck, wygląda jak samochód wyciągnięty z filmu science fiction. Nie zabraknie w niej również nowoczesnej technologii, co potwierdzają niedawno opublikowane dokumenty.

Przybysz z przyszłości zadebiutował prawie 2 lata temu

W drugiej połowie 2019 roku, podczas imprezy w Los Angeles, dyrektor generalny Tesli zaprezentował elektrycznego pickupa. Trzeba przyznać, że nawet na tle pozostałych, jak najbardziej nowoczesnych samochodów firmy, nowy model faktycznie się wyróżnia. Uuwagę zwraca przede wszystkim stylistyka.

Warto jeszcze wspomnieć o osiągach deklarowanych przez producenta. Topowa odmiana, mimo sporych rozmiarów i dużej wagi, ma rozpędzać się do pierwszej setki w czasie zaledwie 2,9 sekundy. Mówimy więc o wynikach zbliżonych do chociażby Porsche 911 Turbo S. Maksymalny zasięg ma natomiast wynosić imponujące 800 km.

Niestety, pierwsze egzemplarze jeszcze nie trafiły do klientów. Dostawy mają ruszyć dopiero pod koniec tego roku lub na początku 2022 roku. Wówczas dowiemy się, czy zapewnienia Elona Muska o wspaniałości elektrycznego pickupa nie były tylko marketingowymi przechwałkami.

Tesla Cybertruck może mieć panele słoneczne i dostosowujący się interfejs

Wnioski patentowe, złożone w 2020 roku przez amerykańskiego producenta elektryków, właśnie wyciekły do internetu. Dowiemy się z nich, że Tesla Cybertruck może zostać wyposażona w zestaw wielu interesujących rozwiązań.

Jeden z dokumentów wspomina o panelach słonecznych, które mają znaleźć się na pokrywie chroniącej tylną pakę. Oczywiście zostaną one wykorzystane, aby przy odpowiednich warunkach, zwiększyć zasięg. Niewykluczone, że mogą one służyć również do zapewnienia energii, gdy Cybertruck stoi zaparkowany – np. do podtrzymania pracy klimatyzacji lub innych systemów.

Przedstawione patenty opisują, aczkolwiek bez szczegółów, interfejs zaprojektowany specjalnie dla elektrycznego pickupa. Podobno ma się on zmieniać, dostosowując wyświetlane wskazania do konkretnej sytuacji – np. podczepienie przyczepy, jazda w terenie lub codzienne korzystanie z samochodu na publicznych drogach.

Firma w dokumentach wspomina również o pancernym szkle, którego działanie zostało przedstawione podczas jednej z prezentacji. Miałoby ono składać się z trzech warstw – zewnętrzna (2-5 mm), środkowa klejąca i wewnętrzna (0,5-1,1 mm).

Na koniec warto jeszcze zwrócić uwagę na funkcje kampera, w której wykorzystana zostanie tylna paka. W założeniach zyskamy łóżko m.in. łóżko czy stolik. W związku z tym, że mamy do czynienia z patentami, to trudno obecnie stwierdzić czy wszystkie z przedstawionych rozwiązań trafią do pickupa Tesla Cybertruck.