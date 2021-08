Microsoft ujednolici OneNote – dwie wersje zostaną połączone w jedną

Obecnie dostęp do OneNote można uzyskać na dwa sposoby: użytkownicy mogą korzystać z aplikacji z pakietu Office lub pobrać ten program za pośrednictwem Microsoft Store. W niedalekiej przyszłości Microsoft te dwa oddzielne wydania połączy jednak w jedną, odświeżoną wersję.

Microsoft zapowiada zmiany w OneNote

Microsoft zapowiedział serię aktualizacji, mających ostatecznie związać ze sobą dostępne obecnie dwie wersje OneNote. Cały proces potrwa około roku i połączy funkcjonalność obu programów. Aktualizacje przyniosą m.in. odświeżenie wyglądu aplikacji, by pasował on do wszystkich innych zmian, jakie nadejdą wraz z Windowsem 11, a także możliwość dostosowania layoutu do własnych preferencji.

OneNote po aktualizacji

OneNote z alternatywnym ułożeniem interfejsu Odświeżona wersja Microsoft OneNote pozwoli na dostosowanie interfejsu według preferencji użytkownika (fot. Microsoft)

Co to oznacza dla użytkowników?

Niezależnie od tego, czy korzystasz z OneNote w pakiecie Office, czy pobrałeś aplikację bezpośrednio z Microsoft Store, nie ma powodu do obaw. Zmiany nie pojawią się z dnia na dzień, lecz będą wprowadzane stopniowo przez następne 12 miesięcy. Microsoft twierdzi, że nie ma znaczenia, z której wersji obecnie korzystasz, bo ostatecznie i tak nie odczujesz różnicy. Nowy OneNote ma otrzymać zupełnie nowe funkcje, a zastosowania unikalne dla wersji Windows 10 zostaną zaimportowane także do ujednoliconej odsłony.

Użytkownicy OneNote dla Windows 10 otrzymają zaproszenie do aktualizacji do wspomnianej wersji, ale te nie pojawią się wcześniej, niż w drugiej połowie 2022 roku. Jeśli korzystasz obecnie z programu w pakiecie Office, to Twoja droga do nowej odsłony aplikacji powinna być praktycznie niezauważalna, więc wypatruj aktualizacji, niosących ze sobą dodatkową funkcjonalność. W przypadku, gdy dopiero planujesz rozpocząć zabawę z OneNote, wygodniej będzie wybrać właśnie tę wersję.

Przy okazji warto dodać, że planowane zmiany nie wpłyną w żaden sposób na aplikacje OneNote dostępne na iOS, Androidzie, macOS i w przeglądarce.