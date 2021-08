Nie spodziewaliśmy się, że Honor Play 5T Pro tak szybko zadebiutuje na rynku

Według ostatnich, nieoficjalnych doniesień, Honor Play 5T Pro miał zadebiutować dopiero za tydzień, obok serii Honor Magic 3 i modelu Honor X20 5G, lecz nie pokryły się one z planami wydawniczymi producenta. Smartfon bowiem trafił już do sprzedaży.

Specyfikacja Honor Play 5T Pro

Rzeczą, która najbardziej zwróciła moją uwagę w tym modelu, jest wyspa z aparatami na panelu tylnym. Na pierwszy rzut oka można odnieść wrażenie, że są na niej trzy, ale w rzeczywistości umieszczono tam tylko dwa. Co więcej, jeden z nich o rozdzielczości 2 Mpix do pomiaru głębi producent właściwie mógłby sobie darować i zamiast niego zamontować „oczko” w obiektywem ultraszerokokątnym. Główny aparat ma natomiast rozdzielczość 64 Mpix i przysłonę f/1.9. O optycznej stabilizacji obrazu oczywiście nie ma mowy.

Honor mocno podkreśla fakt, że ramki bo bokach ekranu mają szerokość zaledwie 1,3 mm. I nawet jeśli tak jest w rzeczywistości, to nie sposób nie odnieść wrażenia, że przygotowane przez producenta grafiki nie oddają wiernie realnego produktu. Ich jakość pozostawia wiele do życzenia – graficy się nie postarali, gdyż rendery panelu przedniego wyglądają wyjątkowo sztucznie i nienaturalnie.

A skoro już jesteśmy przy ekranie, to ten w modelu Honor Play 5T Pro ma przekątną 6,6 cala i rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz okrągły otwór (o dość sporej średnicy) w górnej części na 16 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo. Jako że jest to wyświetlacz TFT LCD IPS, nie zintegrowano z nim czytnika linii papilarnych – znajduje się on na bocznej krawędzi.

Specyfikacja Honor Play 5T Pro obejmuje również procesor MediaTek Helio G80 oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Niestety, producent nie wspomina nic o slocie na kartę microSD. Na pokładzie smartfona nie zabrakło natomiast 3,5 mm złącza słuchawkowego, ale modułu NFC już tak.

Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem Magic UI 4.0 i zasila go akumulator o pojemności 4000 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą do 22,5 W. Całość ma wymiary 160,88×73,3×8,4 mm i waży 179 gramów.

Cena Honor Play 5T Pro

Cena Honor Play 5T Pro została ustalona w Chinach na 1499 juanów, co jest równowartością ~890 złotych. Klienci w Państwie Środka mogą już składać depozyt, aby potem kupić ten smartfon w pierwszej kolejności.