Alldocube iPlay 20S to kompletny tablet do codziennego użytku

Marka Alldocube nie próżnuje. Model iPlay 20S to już kolejny tablet, który firma wprowadziła na rynek w ostatnim czasie. Wygląda on na kompletne urządzenie w niewygórowanej cenie, które powinno zaspokoić oczekiwania przeciętnie wymagających użytkowników.

Specyfikacja Alldocube iPlay 20S

Specyfikacja Alldocube iPlay 20S nie jest w żadnym wypadku „wyśrubowana”. Została tak skonfigurowana, aby sprostać oczekiwaniom przeciętnie wymagającego użytkownika. Po zapoznaniu się z nią można powiedzieć, że tak właśnie będzie.

Tablet wyposażono w wyświetlacz IPS o przekątnej 10,1 cali i rozdzielczości 1920×1200 pikseli, co przekłada się na proporcje 16:10. Ramki wokół niego nie należą do najwęższych – pod tym względem Alldocube iPlay 20S wyraźnie odstaje od innych urządzeń z tego segmentu. Szczególnie że smukłymi ramkami dookoła ekranu mogą się pochwalić nawet tańsze konstrukcje. Wyraźnie widać też, że nie są symetryczne, choć dla niektórych może to być już zwykłe „czepialstwo”.

źródło: Alldocube

Specyfikacja Alldocube iPlay 20S obejmuje również bardzo często spotykany w budżetowych konstrukcjach procesor UNISOC SC9863A, który wyróżnia się ośmioma rdzeniami ARM Cortex-A55 (4x 1,6 GHz + 4x 1,2 GHz), ale jednocześnie produkowany jest z wykorzystaniem na tę chwilę raczej przestarzałego procesu technologicznego 28 nm. W zależności od konfiguracji, jest on sparowany z 4 GB lub 6 GB RAM.

Pamięć wbudowana ma natomiast pojemność 64 GB i da się ją rozszerzyć przy pomocy kart microSD o maksymalnej pojemności 128 GB. Ponadto Alldocube iPlay 20S obsługuje dwie karty SIM i łączność komórkową w technologii 4G LTE wraz z VoLTE. Producent zastosował tu jednak hybrydowy dual SIM (2x SIM lub SIM + microSD), zatem użytkownik może być zmuszony iść na kompromis.

źródło: Alldocube

Ponadto specyfikacja Alldocube iPlay 20S obejmuje jeszcze podwójny głośnik (BOX) oraz radio FM i 3,5 mm złącze słuchawkowe, a także aparaty o rozdzielczościach 5 Mpix na tyle i 2 Mpix na przodzie. Tablet po wyjęciu z pudełka będzie pracować pod kontrolą systemu Android 11. Całość zasili akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania 10 W. Urządzenie ma grubość 8,7 mm i waży 450 gramów.

Cena Alldocube iPlay 20S

Cena Alldocube iPlay 20S z 6 GB RAM w oficjalnym sklepie marki Alldocube na platformie AliExpress wynosi niecałe 630 złotych, aczkolwiek można skorzystać z oferowanych przez producenta kuponów. Wśród metod dostawy jest wysyłka (za pośrednictwem kuriera GLS) w ciągu 7 dni z magazynu w Hiszpanii (za którą trzeba dopłacić ~50 złotych).