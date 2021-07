Fajne: jedną słuchawkę LG trzymasz w uchu, a do drugiej mówisz jak do mikrofonu

LG może nie bierze już udziału w mobilnym wyścigu w kategorii smartfonów, ale wciąż ma coś do zaoferowania w temacie innych urządzeń. Na przykład nowe słuchawki LG Tone Free FP mogą pochwalić się zabawnym „trybem szeptu”.

Powiedz mi coś na uszko

LG Tone Free FP to kolejny przedstawiciel linii bezprzewodowych słuchawek LG, które zasłynęły chyba najbardziej tym, że mogą być dezynfekowane przez światło UV podczas ładowania w specjalnym etui.

Koreańczycy najwyraźniej nie chcą, żeby był to jedyny wyróżnik ich akcesorium, dlatego najnowsze modele wyposażono w „tryb szeptu”. Dzięki niemu, podczas połączeń można będzie trzymać prawą słuchawkę w dłoni i używać jej jako dedykowanego mikrofonu. Wtedy będzie on w stanie zbierać dźwięk, nawet jeśli mocno obniżymy siłę głosu – wychwyci nawet szept. To wydaje się być całkiem praktyczna opcja w sytuacji, gdy musielibyśmy przekazać komuś ważne informacje przez telefon, będąc w miejscu publicznym, a nie chcielibyśmy, żeby ktoś poza rozmówcą nas usłyszał.

LG zaprezentowało trzy wersje słuchawek: FP5, FP8 i FP9, różniących się nieznacznie funkcjami. Wszystkie oferują redukcję szumów otoczenia, trzy mikrofony i mogą pochwalić się odpornością na zachlapania, zgodnie z normą IPX4, ale na przykład etui FP5 nie jest w stanie zabijać bakterii ze słuchawek, tak jak w modelach FP8 i FP9. Dodatkowo, LG Tone Free FP w modelu FP9 może posłużyć użytkownikowi jako adapter Bluetooth. Po prostu podłączamy etui do dowolnego źródła dźwięku przez USB-C i mamy bezprzewodowe słuchawki działające w parze ze sprzętem, który nawet nie musi obsługiwać Bluetooth! Super rzecz.

Diabeł tkwi w szczegółach

Wśród trójki nowych modeli słuchawek, FP5 mają najkrótszy czas pracy. Można spodziewać się po nich 8 godzin bez ładowania i do 22 godzin z pomocą doładowywania przez etui. W innych wersjach jest już lepiej – FP8 i FP9 będą w stanie zapewnić do 10 godzin pracy bez pomocy z zewnątrz i nawet 24 godziny odtwarzania muzyki z asystą etui. Jedynie FP8 da się ładować bezprzewodowo. Na razie nie ujawniono cen poszczególnych opcji słuchawek LG Tone Free FP – podejrzewam, że wkrótce je poznamy.