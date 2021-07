Najnowsze szkło Corning Gorilla Glass w pierwszej kolejności powędruje do Samsungów

Corning zaprezentowało specjalny typ szklanej powłoki ochronnej dla obiektywów aparatów w smartfonach. Gorilla Glass DX oraz Gorilla Glass DX+ po raz pierwszy zostaną zastosowane w tej roli w smartfonach Samsunga.

Nowe szkło dla obiektywów aparatów mobilnych

Corning ma coś nowego dla fanów mobilnej fotografii. Firma, znana z produkowania odpornych na zarysowania i/lub upadki powłok ochronnych wyświetlaczy smartfonów, tym razem zainwestowała w rozwiązanie pomagające w utrzymaniu nienagannego stanu szkieł obiektywów w aparatach. Materiały Gorilla Glass DX oraz Gorilla Glass DX+ są już nam znane, bo od kilku lat można spotkać je w smartwatchach. Teraz Corning rozszerza pole działania o smartfonowe obiektywy.

Co da obiektywowi nowa powłoka Gorilla Glass? Jak zapewnia firma, zwiększy się jego odporność na zarysowania oraz odporność na uderzenia. Szkło będzie wysoce przepuszaczalne – oczko aparatu będzie w stanie uchwycić 98% światła, co redukuje ryzyko pojawienia się ghostingu. Podstawowe Gorilla Glass DX zapewnia podwyższoną zdolność do znoszenia przeciwności losu, zaś Gorilla Glass DX+ porównuje się z wytrzymałością szkła szafirowego.

Samsung skorzysta jako pierwszy

Koreańczycy już od lat mocno inwestują w markę Corning, będąc współudziałowcami amerykańskiej firmy. Dzięki temu mogą sobie pozwolić na szybsze wprowadzanie nowości do swojego portfolio. Mówi się, że szkła Gorilla Glass DX i DX+ będzie można spodziewać się już w najnowszych smartfonach Galaxy Z Fold 3 i Galaxy Z Flip 3, których premierę ustalono na 11 sierpnia. Jeśli tak będzie, Samsung z pewnością nie omieszka się tym pochwalić podczas planowanej konferencji.

Samsung powszechnie używa różnych generacji szkła Gorilla Glass w swoich urządzeniach. W smartfonach flagowych mamy do czynienia z powłoką Gorilla Glass Victus, a w sprzęcie ze średniej i niższej półki montowane są szkła Gorilla Glass 3 i Gorilla Glass 5. Gorilla Glass DX i Gorilla Glass DX+ używane są w smartwatchach firmy.