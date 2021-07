Nowe eGPU od Gigabyte. Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box zaprezentowany

Niespełna rok temu na łamach Tabletowo mieliśmy okazję testować najmocniejsze eGPU na świecie prosto od Gigabyte, z układem RTX 2080 Ti w środku. Producent nie zwalnia tempa i zapowiada niedawno wprowadzony, flagowy układ GeForce, w postaci nowego eGPU, czyli Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box.

Pełnowymiarowy, przenośny GeForce Ampere

eGPU to idealne rozwiązanie dla osób, które mają ultrabooka z bardzo mocnym procesorem typu Intel Core i7, Core i9, ale słabym, zintegrowanym układem graficznym. Co prawda ultrabooki najczęściej oferują niskonapięciowe procesory (oznaczone literką U), a więc w większości przypadków trzeba dwa razy się zastanowić przy wyborze zewnętrznej karty graficznej, bowiem procesor może być dla takowej tak zwanym wąskim gardłem, efektywnie ograniczając moc dodatkowego układu graficznego.

Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box to, jak sama nazwa mówi, eGPU firmy Gigabyte, które ma na pokładzie pełne możliwości GeForce RTX 3080 Ti. Na pierwszy rzut oka widzimy, że jest to ta sama obudowa, z którą mieliśmy przyjemność z Aorus RTX 2080 Ti eGPU. Zewnętrzny układ graficzny ma na pokładzie wbudowany autorski system chłodzenia cieczą AiO (All in One) nazwany Aorus Waterforce. Blokompomka odbiera ciepło nie tylko z rdzenia GPU, ale także z pamięci VRAM, jak i z Mosfetów, zapewniając nagrzewającym się komponentom optymalny system chłodzenia. Pompa jest bezpośrednio połączona z 240 mm aluminiową chłodnicą, która jest chłodzona przez dwa wentylatory produkcji Gigabyte o średnicy 120 mm.

Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box trafi do użytkownika z bazowym zegarem rdzenia, znanym z modelu Founders Edition, o taktowaniu 1665 MHz. Jak możemy się spodziewać, reszta specyfikacji nie różni się od podstawowego GeForce RTX 3080 Ti – na pokładzie znajdziemy między innymi 12 GB pamięci wideo GDDR6X taktowanej 19 GHz na 384-bitowej magistrali. eGPU Gigabyte ponadto zapewni trzy złącza DisplayPort 1.4a, dwa HDMI 2.1, USB-C Thunderbolt 3 generacji. Dodatkowo cały box oferuje bardzo subtelne, minimalne podświetlenie RGB fusion 2.0 – dla fanów ledów i innych światełek.

Niestety, jak na razie nie znamy daty premiery Aorus RTX 3080 Ti Gaming Box, a nawet ceny karty – ta w obecnym czasie może być zawyżona, jednak patrząc na to, że eGPU nie jest tak bardzo pożądanym przez górników produktem, kupno ultrabooka oraz zewnętrznej karty graficznej może być bardziej opłacalne aniżeli kupno klasycznego desktopa – wszystko zależy od ceny.