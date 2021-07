Bateria 15600 mAh w smartfonie! Ile czasu potrzeba będzie, żeby ją rozładować?

Kiedyś na rynku debiutowało wiele smartfonów z akumulatorami o ponadprzeciętnej pojemności, ale dziś standardy są inne, dlatego „duże” baterie nie są czymś wyjątkowym. Wciąż można jednak natknąć się na takie „rodzynki” jak Oukitel WP15.

Być może pamiętacie jeszcze model Energizer Power Max P18K Pop, który wyposażono w akumulator o rekordowej pojemności 18000 mAh (tak, osiemnastu tysięcy). Wzbudził on ogromne zainteresowanie, lecz nigdy nie trafił do ręki żadnego klienta. I nic dziwnego, bowiem trudno sobie wyobrazić korzystanie z takiego urządzenia na co dzień.

Specyfikacja Oukitel WP15

Najnowszy smartfon marki Oukitel ma akumulator o niewiele mniejszej pojemności, bo 15600 mAh, jednak nie jest już taką cegłą. Pokazuje to, jak bardzo w krótkim czasie zmieniła się technologia produkcji baterii, co pozwala producentom „zagęścić energię” i zaoferować pojemne baterie w smuklejszej obudowie.

Naturalnie pojawiają się pytania, jak długo nadchodzący Oukitel WP15 będzie działał na pojedynczym ładowaniu, ale spokojnie można założyć, że na pewno kilka długich dni. Ponadto, jeśli zajdzie taka potrzeba, może oddać część swojej energii innemu urządzeniu, ponieważ ma wspierać USB OTG.

Niestety, ładowanie akumulatora w Oukitel WP15 może jednak trwać kilka godzin, ponieważ producent zaimplementował wsparcie dla ładowania przewodowego o mocy „zaledwie” 18 W. Posiadacze tego smartfona prawdopodobnie więc będą go ładować w nocy, bowiem mogą uznać to za najwygodniejsze rozwiązanie.

Specyfikacja Oukitel WP15 (źródło: Oukitel)

Specyfikacja Oukitel WP15, oprócz akumulatora o monstrualnej pojemności 15600 mAh, obejmować będzie również procesor MediaTek Dimensity 700 z modemem 5G oraz 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, a także wyświetlacz o przekątnej 6,52 cala. Producent nie podaje jego rozdzielczości, zatem powinniśmy się spodziewać HD+, bo gdyby to było Full HD+, Oukitel na pewno by o tym wspomniał.

Ponadto Oukitel WP15 zaoferuje potrójny aparat na panelu tylnym, wśród których znajdzie się główny o rozdzielczości 48 Mpix, moduł NFC ze wsparciem dla płatności zbliżeniowych Google Pay, czytnik linii papilarnych i system Android 11.

Na koniec trzeba jeszcze dodać, że Oukitel WP15 będzie smartfonem typu rugged. Producent podaje, że jego obudowa ma być wodoszczelna, pyłoszczelna i odporna na wstrząsy, co potwierdzą certyfikaty MIL-STD-810G, IP68 i IP69K.

Sprzedaż tego modelu rozpocznie się oficjalnie 23 sierpnia 2021 roku.