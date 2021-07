iOS 14.7.1 do pobrania. Naprawiono irytujący błąd związany z Apple Watchem

Użytkownicy iPhone’ów z Touch ID i Apple Watchy, po zainstalowaniu ostatniej aktualizacji iOS, zaczęli skarżyć się na problem z automatycznym odblokowywaniem smartwatcha z Cupertino. Na szczęście, w iOS 14.7.1 ten błąd nie powinien już występować.

Zespół Tima Cooka zaliczył wpadkę

W zeszłym tygodniu udostępniono iOS 14.7. Nowa wersja nie wprowadziła większych zmian i była skupiona przede wszystkim na mniejszych udoskonaleniach. Niestety, szybko okazało się, że aktualizacja zawiera dość irytujący błąd. Właściciele iPhone’ów wyposażonych w Touch ID stracili dostęp do funkcji „Odblokuj z iPhone’a”. Pozwala ona na automatyczne odblokowanie Apple Watcha, bez konieczności wpisywania kodu na jego wyświetlaczu. Wystarczy, że po założeniu smartwatcha, skorzystamy z biometrycznego zabezpieczenia w iPhonie – Touch ID lub Face ID.

Reklama

Funkcja nie jest niezbędna do korzystania z Watcha, ale z pewnością podnosi komfort codziennego używania. Nic więc dziwnego, że nagłe jej zniknięcie doprowadziło do wysypu negatywnych opinii na temat iOS 14.7.

iOS 14.7.1 właśnie został wydany

Firmie Tima Cooka jak najbardziej należy się nagana za opisaną wpadkę, ale warto zaznaczyć, że błąd został dość sprawnie usunięty. Po tygodniu od ostatniej aktualizacji, wydany został iOS 14.7.1, który eliminuje problem z funkcją automatycznego odblokowywania Apple Watcha. Jak wynika z dziennika zmian, iOS 14.7.1 to przede wszystkim przywrócenie funkcji „Odblokuj z iPhone’a” w przypadku modeli z Touch ID. Ponadto aktualizacja ma naprawiać inne, mniejsze błędy, a także pozytywnie wpływa na ogólną jakość działania systemu operacyjnego.

iOS 14.7.1 jest już dostępny do pobrania. Jeśli jeszcze nie widzicie komunikatu o wydaniu aktualizacji, to proces aktualizacji można przeprowadzić ręcznie. Wystarczy tylko przejść do ustawień iPhone’a, wybrać opcję „Ogólne” i następnie pozycję o nazwie „Uaktualnienia”.

Na większe zmiany musimy poczekać do jesieni. Wówczas zostanie wydany iOS 15, który przyniesie sporo zmian w FaceTime, odświeżoną aplikację Pogody, przebudowany system powiadomień, a także obsługę cyfrowych kart dostępu do domu, hotelu czy pracy.