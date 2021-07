Chrome na iOS pozwala zabezpieczyć karty incognito za pomocą Face ID

Przeglądarka Google Chrome w wersji na iOS otrzyma dwie ważne funkcje. Pierwsza pozwala wykonywać zrzuty ekranu całych stron internetowych. Druga umożliwia dodatkową ochronę stron otwartych w trybie prywatnym.

Karty incognito z biometrycznym zabezpieczeniem

Raczej nie chcemy, aby ktoś inny zobaczył, co oglądamy w trybie prywatnym w przeglądarce internetowej. W końcu przede wszystkim do tego został on stworzony. W przypadku nowej wersji Google Chrome nie będziemy musieli już zamykać otwartych stron, dając innej osobie naszego iPhone’a.

Reklama

W aktualizacji wprowadzono możliwość dodatkowego zabezpieczenia trybu prywatnego za pomocą biometrii – Touch ID lub Face ID. W momencie, gdy inna osoba otworzy przeglądarkę, to zobaczy wyłącznie ekran z prośbą o uwierzytelnienie.

W celu włączenia nowej funkcji należy przejść do ustawień prywatności i aktywować opcję o nazwie „Po zamknięciu blokuj karty incognito”. Jeśli mimo pobrania najnowszej wersji, wciąż nie widzicie tej pozycji w ustawieniach przeglądarki, to należy włączyć flagę: chrome://flags/#enable-incognito-authentication-ios.

Cała strona internetowa na jednym zrzucie ekranu

Kolejna funkcja nie będzie zupełną nowością dla użytkowników iOS. Zrzut ekranu całej strony internetowej jest już bowiem dostępny Safari. Natomiast teraz z tej opcji skorzystamy również w Google Chrome.

Wykonanie takiego zrzutu jest banalnie proste. Wystarczy tylko wcisnąć zwykłą kombinację klawiszy, która w iOS służy do wykonywania screenshotów. Następnie w oknie podglądu wybieramy pozycję „Cała strona”. To już wszystko.

Niewykluczone, że funkcja nie jest domyślnie włączona. Jeśli nie możecie z niej korzystać, to należy aktywować flagę: chrome://flags/#enable-fullpage-screenshot.

Niewielkie zmiany w wyglądzie

Ponadto, w najnowszej aktualizacji firma z Mountain View nieznacznie przeprojektowała interfejs ustawień, historii i zakładek, aby dostosować go do zmian nadchodzących w iOS 15. Teraz poszczególne elementy nie rozciągają się od krawędzi do krawędzi, a także zyskały bardziej zaokrąglone boki.

Aktualizacja oznaczona liczbą 92 jest już dostępna w App Store. Warto dodać, że wczoraj Google przedstawiło zmiany, które są właśnie wprowadzone do przeglądarki na innych platformach.