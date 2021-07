Apple ma pracować nad nowym monitorem. Ma mieć własny procesor A13

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to do portfolio Apple dołączy naprawdę interesujące urządzenie. Podobno w Cupertino powstaje monitor, który zostanie wyposażony w dedykowany chip, bazujący na układzie A13, znanym z iPhone’ów 11.

Monitor z własnym procesorem i silnikiem Neural Engine

Mimo iż zespół Tima Cooka znany jest przede wszystkim z iPhone’ów, iPadów, AirPodsów i komputerów Mac, to posiada w swojej ofercie również inny sprzęt, a także całkiem sporo akcesoriów. Niewykluczone, że wkrótce portfolio poszerzy się o nowy monitor i to naprawdę wyjątkowy.

Jak informuje serwis 9to5Mac, powołując się na źródła będące blisko sprawy, Apple prowadzi wewnętrzne testy monitora z dedykowanym procesorem A13, a także z silnikiem Neural Engine, który zwiększa możliwości uczenia maszynowego.

Mac Pro 2019 i Pro Display XDR (źródło Apple)

Nowe urządzenie powstaje pod kryptonimem J327 i niestety obecnie wiele szczegółów wciąż jest nieznanych. Najpewniej zmieni się to bliżej premiery, gdy liczba plotek powinna się nasilić.

Po co monitorowi własny procesor?

Najbardziej prawdopodobny scenariusz to wykorzystanie dodatkowego procesora do zwiększenia wydajności komputerów Mac. Mógłby on okazać się szczególnie przydatny w przypadku MacBooków, odczuwalnie podnosząc możliwości laptopów w wielu zadaniach.

Niewykluczone, że nowy monitor Apple będzie posiadał także całkiem wydajny układ graficzny. Wówczas mógłby on posłużyć przede wszystkim do dostarczenia obrazu w wysokiej rozdzielczości, odciążając podłączonego Maka. Możliwe także, że dedykowany procesor zapewni jeszcze jakiś stopień autonomii, czyli zestaw funkcji działających bez konieczności podłączenia komputera.

Należy założyć, że raczej będziemy mieli do czynienia z naprawdę drogim monitorem, skierowanym raczej dla najbardziej wymagających użytkowników. Nie brakuje bowiem opinii, że nowy model zastąpi w ofercie monitor Apple Pro Display XDR, który zależnie od wersji kosztuje 23999 złotych (szkło standardowe) lub 27999 złotych (szkło nanostrukturalne).

Warto dodać, że Apple ma również pracować nad tańszym modelem. Tutaj również nie znamy zbyt wielu szczegółów, ale wyposażenie go we własny procesor jest raczej mało prawdopodobne.