iPad Mini 6 dostanie nowy procesor Apple A15 i ładniejszy wygląd

Od premiery ostatniego małego tabletu firmy Apple minęły już ponad dwa lata. W związku z tym branża spodziewa się, że kolejna generacja iPada Mini może mieć swoją premierę już niebawem. Potwierdzeniem tych przypuszczeń mogą być ciągle pojawiające się plotki na jego temat. Najnowsze informacje sugerują, że iPad Mini 6 zostanie przeprojektowany, zyskując bardziej nowoczesny design i nowy, niezapowiedziany jeszcze procesor.

iPad Mini 6 podąży śladem iPada Air

O tym, że design obecnego iPada Mini trąci myszką, raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Spore ramki, a co za tym idzie niewykorzystana dostatecznie przestrzeń robocza, nie przystają nowoczesnemu urządzeniowi – ani to miłe dla oka, ani optymalne. Zdaje się, że Apple o tym doskonale wie i ma zamiar wcielić nowy projekt wraz z premierą kolejnego mini-tabletu.

Jak donosi 9to5Mac, oczekuje się, że Apple jeszcze w tym roku zaprezentuje tablet iPad Mini 6, który swoim wyglądem będzie nawiązywał do iPada Air ostatniej generacji. Oznacza to, że porzucony zostanie wygląd pamiętający pierwsze tablety giganta z Cupertino, na rzecz tego znanego z iPada Pro. Nowy design niesie za sobą prawdopodobne usunięcie przycisku Home, który najpewniej zostanie zastąpiony klasycznym przyciskiem ze zintegrowanym czytnikiem odcisku palca umieszczonym w ramce urządzenia.

Smuklejsze ramki pozwolą na powiększenie powierzchni roboczej. Spekuluje się, że iPad Mini 6 dostanie większy ekran o przekątnej mieszczącej się w przedziale od 8,5 do 9 cali. Niewykluczone, że wraz z nową generacją zostanie dodana obsługa rysika Apple Pencil drugiej generacji.

Nie zabraknie potężnego procesora

Źródła donoszą, że zmiana wyglądu nie będzie jedyną nowością – zmieni się również wnętrze. Nowy iPad Mini 6 ma być napędzany nowym, niezapowiedzianym jeszcze procesorem Apple A15 – tym samym, którego oczekujemy w nadchodzącej serii iPhone 13.

Oprócz tego, tablet doczeka się bardziej uniwersalnego wejścia USB typu C, co z pewnością ucieszy niejednego użytkownika – porzucenie własnych rozwiązań na bardziej powszechne i uniwersalne standardy to krok w dobrą stronę. Pozwoli to na skorzystanie z szerszej bazy akcesoriów i urządzeń peryferyjnych – dostępność takich rozwiązań dla USB typu C jest zdecydowanie wyższa, od tych dla złącza Lightning.

Nowy, mały tablet Apple ma również zostać wyposażony w magnetyczne złącze Smart Connector, dzięki któremu możliwe będzie korzystanie z dodatkowych akcesoriów firmy – w tym dedykowanych klawiatur.

Wraz z iPadem Mini 6, ma pojawić się na rynku nowy, tani iPad. Niestety, szczegóły na jego temat są mocno ograniczone. Plotki mówią o procesorze Apple A13 i wyglądzie iPada Air 3. Nawet jeśli zmiany miałyby się ograniczyć tylko do tych dwóch rzeczy, to jak na podstawowy model będą to zmiany dość istotne.

Nie ukrywam, że czekam na to, co pokaże Apple w kwestii nowych tabletów. Szczególnie ciekawy jestem mniejszego modelu, który wydaje się być nieco zapomnianym przez firmę. Skoro jednak ma się pojawić jego nowa generacja, oznacza to, że zainteresowanie tym modelem nadal jest dość spore, a ja jestem skłonny w to uwierzyć. Mały, poręczny tablet to idealny partner w podróży, który zapewnia zauważalnie większą przestrzeń roboczą niż smartfon, zachowując przy tym mobilność.

Cechy te, jeszcze bardziej zostaną podkreślone w nadchodzącym modelu iPad Mini 6, który zachowa swoje kompaktowe wymiary, ale jednocześnie dostanie większy ekran. Tym razem, to może się naprawdę udać, a ewentualny duży sukces małego tabletu, wcale mnie nie zdziwi.