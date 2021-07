Microsoft Flight Simulator na Xbox Series X|S już za tydzień. Zwalniaj miejsce na konsoli, bo gra trochę „waży”

Już w przyszłym tygodniu wirtualne niebo Microsoft Flight Simulator podbiją posiadacze konsol Xbox Series X, a także Xbox Series S. Ile wolnego miejsca na dysku muszą przygotować nowi gracze? Całkiem sporo!

Microsoft Flight Simulator: ile GB waży wersja na Xbox Series X|S?

Powiedzmy to sobie wprost — Microsoft Flight Simulator to obecnie jeden z najmocniejszych tytułów ekskluzywnych Microsoftu. Gra ta zdobyła bardzo wysokie oceny wśród recenzentów (również u nas), a dodatkowo cieszy się ona sporą popularnością na całym świecie. Ogromne wrażenie robi przede wszystkim skala tej gry i jej niezwykle zaawansowana strona techniczna. Cieszy więc, że trafi ona również na konsole Xbox nowej generacji — i to już w przyszłym tygodniu!

Pewnie wielu graczy konsolowych, widząc wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator na PC, zastanawiało się, ile wolnego miejsca na dysku trzeba przygotować pod ten ogromny symulator na konsolach. Wstępnie, z pierwszych wiarygodnych przecieków wiemy, że MFS na Xbox Series zajmie nieco poniżej 100 GB — dokładnie 97,2 GB.

Microsoft Flight Simulator: Standard Edition for Xbox | Download Size: 97.2GB pic.twitter.com/Isxh0WeqEU — Idle Sloth (@IdleSloth84) July 17, 2021

To całkiem sporo (ale nie rekordowo dużo — na ciebie patrzę Call of Duty!), tym bardziej dla konsoli Xbox Series S, która ma zaledwie 364 GB wolnej przestrzeni dyskowej. Gdyby tego było jeszcze mało, to Microsoft Flight Simulator może się po premierze jeszcze bardziej rozrosnąć, jeśli twórcy zdecydują się na Day one patch, nie wspominając o tym, że wersja na Xbox Series X – ze względu na wyższą jakość tekstur względem „S-ki” – może wymagać pobrania kilkunastu GB danych ekstra. Sklep Microsoftu sugeruje nawet, że rozmiar gry może się zwiększyć do aż 150 GB, czyli prawie tyle samo co na PC!

Premiera Microsoft Flight Simulator na Xbox Series X i Xbox Series S przewidziana jest na 27 lipca 2021 roku. Gra prawdopodobnie niebawem trafi również do usługi xCloud, dzięki czemu wielu graczy ze słabszymi PC będzie mogła w końcu zaznajomić się z tym tytułem.





Microsoft Flight Simulator na PC

Helikoptery nadlatują do Microsoft Flight Simulator!

To jednak nie koniec informacji ze świata Microsoft Flight Simulator, bo jak zapowiadają sami twórcy w oficjalnej zapowiedzi na swojej stronie, do MFS zmierzają helikoptery! Niestety nie spodziewajcie się dodania śmigłowców do gry jeszcze w tym roku, bo sami twórcy przyznają, że nie stanie się to wcześniej niż w 2022 roku. Jestem jednak przekonany, że fani bez problemu tyle poczekają — w Microsoft Flight Simulator jest w końcu jeszcze wiele atrakcji do wirtualnego zwiedzenia!