Oto wymagania sprzętowe Microsoft Flight Simulator. Przygotujcie 150 GB miejsca na dysku i dokupcie RAM!

Nowy symulator lotów od Microsoftu wzbudził moje zainteresowanie już od pierwszej zapowiedzi. Największe wrażenie robi oczywiście technologia wykorzystywania danych satelitarnych do tworzenia super realistycznego świata. Microsoft Flight Simulator zapowiada w tym temacie się na małą rewolucję w świecie gier wideo, a jak to z rewolucjami bywa, coś musi zapłonąć — w tym przypadku nasze komputery.

Seria symulatorów lotów od Microsoftu cieszy się ogromnym kultem wśród dużej grupy graczy. I nie ma co się dziwić, Microsoft Flight Simulator 2000 czy Microsoft Flight Simulator X to gry, które zadziwiały swoim skomplikowaniem i dbałością o detale. Nie inaczej będzie też z najnowszą odsłoną tej serii, która jeszcze w tym roku rozgrzeje do czerwoności nasze komputery.

Zapowiedziano już wiele nowości. Największymi z nich jest wspomniane wykorzystanie danych satelitarnych do stworzenia realistycznego świata, a także wolumetryczne chmury i pogoda, która również tworzona jest na bazie informacji pobranych w czasie rzeczywistym z sieci. Nie zapomniano też o wielu licencjonowanych samolotach — fani realistycznych symulatorów już pewnie zacierają ręce.

Spójrzcie zresztą na poniższy zwiastun, który wygląda miejscami wręcz fotorealistycznie:

Jednak na taką grafikę nie każdy będzie mógł sobie pozwolić. Nie oznacza to, że w Microsoft Flight Simulator zagrają tylko nieliczni, bo opublikowane wymagania sprzętowe pokazują, że w grę zagrają nie tylko osoby z super mocnymi komputerami, ale i gracze z mniej zasobnymi portfelami — wszystko zależy od tego, w jakich detalach będziemy grać:

Najwięcej kontrowersji może wzbudzać wymagane miejsce na dysku — aż 150 GB i to najlepiej na dysku SSD. Najniższe wymagania sugerują jednak, że nawet na kilkuletnich komputerach bez problemu odpalimy Microsoft Flight Simulator. Gorzej z osobami, które będą chciały doświadczyć najwyższej możliwej jakości symulatora Microsoftu. Tacy gracze przygotować muszą naprawdę mocarną maszynę z aż 32 GB pamięci RAM i procesorem Intel Core i7 9800X lub Ryzen 7 Pro 2700X, że o kartach graficznych AMD Radeon VII i NVIDIA RTX 2080 nie wspomnę. Zadbać musimy też o dobre połączenie z siecią.

Dodatkowo zapowiedziano, że gra będzie wspierać bardzo szeroką gamę urządzeń, od myszek i klawiatur poprzez pady aż na skomplikowanych aparaturach symulacyjnych kończąc.

Microsoft Flight Simulator jeszcze w tym roku zadebiutuje na PC i Xbox One, ale spodziewać się też możemy w przyszłości wersji na Xbox Series X.

A czy wasz komputer podoła Microsoft Flight Simulator?

Źródło: flightsimulator.com

