Przeprojektowany MacBook Pro trafi do sprzedaży w ciągu najbliższych miesięcy

Nowy MacBook Pro, który przywróci kilka sprawdzonych rozwiązań i otrzyma zmienione wzornictwo, powinien zadebiutować jeszcze w tym roku. Wśród zalet z pewnością znajdzie procesor ARM.

Wyczekiwane odświeżenie

Od kilku lat MacBooki z linii Pro nie przeszły naprawdę dużych zmian wizualnych. Apple skupiało się głównie na poprawie konstrukcji zaprezentowanej w 2016 roku, która cierpiała mi.in. na wadliwe klawiatury. Można stwierdzić, że zrobiło się trochę nudno.

Większe zmiany zobaczyliśmy dopiero w zeszłym roku, ale dotyczyły one wyłącznie zastosowanego procesora. Podstawowy, 13-calowy model otrzymał bowiem układ Apple ARM zamiast Intela.

Na szczęście, zespół Tima Cooka nie zapomniał o swoich topowych laptopach. Jak wynika z licznych przecieków, MacBook Pro wkrótce doczeka się widocznego odświeżenia i szeregu, często wyczekiwanych przez użytkowników, zmian.

MacBook Pro 2021 (fot. MacRumors)

Nowy model ma być dostępny w dwóch podstawowych wariantach. Pierwszy ma mieć wyświetlacz 14 cali, a drugi 16 cali. Mimo większych przekątnych, cała konstrukcja nie powinna być większa. Apple ma zastosować smuklejsze ramki wokół ekranu.

Co więcej, będziemy mieli do czynienia z powrotem większej liczby złączy. Obecne modele wyposażone są tylko w dwa lub cztery USB typu-C i minijacka. Nowy MacBook Pro ma posiadać następcę złącza MagSafe, HDMI i czytnik kart pamięci. Oczywiście nie zabraknie USB typu C i złącza słuchawkowego. Niewykluczone więc, że przejściówki nie będą już potrzebne.

Należy jeszcze oczekiwać usprawnień w kwestii procesora. Standardem stanie się już układ Apple ARM, zarówno w mniejszym, jak i większym modelu Maka. Możliwe, że firma z Cupertino wprowadzi jeszcze inne, mniejsze ulepszenia.

MacBook Pro zadebiutuje już niebawem

Według Marka Gurmana, mającego spore doświadczenie w ujawnianiu planów Apple, nowy MacBook Pro zostanie wprowadzony do sprzedaży jeszcze w tym roku. Jego premiera ma mieć miejsce między wrześniem a listopadem.

Warto dodać, że zespół Tima Cooka pracuje również nad odświeżonym MacBookiem Air. Nowa generacja, wyposażona w procesor Apple M2 i dostępna w kilka różnych wersjach kolorystycznych, ma zadebiutować w przyszłym roku.