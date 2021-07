Sprawdź, jak często Twój smartfon Xiaomi będzie dostawał aktualizacje

Producenci smartfonów zazwyczaj deklarują częstotliwość wydawania nowych aktualizacji bezpieczeństwa oraz poprawek błędów i nie inaczej jest w przypadku Xiaomi. Chiński gigant oficjalnie ogłosił, jak często jego smartfony będą dostawały aktualizacje.

Wiele osób cieszy się, gdy na ich smartfonie wyskoczy informacja o dostępności nowej aktualizacji. Użytkownicy liczą na wysyp nowych funkcji, lecz zdecydowanie częściej pojawiają się jedynie poprawki bezpieczeństwa, które nie przynoszą żadnych nowych opcji do oprogramowania. Nie oznacza to jednak, że nie należy ich pobierać. Poprawki bezpieczeństwa są szalenie ważne i nie można ich lekceważyć, ponieważ może to poważnie zagrozić naszemu urządzeniu.

Znamy harmonogram aktualizacji smartfonów Xiaomi

Xiaomi udostępniło harmonogram, z którego można dowiedzieć się, z jaką częstotliwością smartfony Mi, Redmi oraz POCO będą dostawały aktualizacje zabezpieczeń Androida od Google razem z poprawkami błędów od producenta. Cały harmonogram znajduje się w poniższej tabeli.

Częstotliwość wydawania poprawek bezpieczeństwa Model smartfona Co miesiąc Mi A3

Mi A2

Mi A2 Lite Co kwartał Xiaomi:

Mi 10T Pro

Mi 10T

Mi 10T Lite

Mi 10i

Mi 9T Pro

Mi PLAY

Mi 10

Mi 10 Lite 5G

Mi 10 Pro

Mi 9

Mi 9 Lite

Mi 9 SE

Mi 9T

Mi 9T Pro

Mi A3

Mi Note 10

Mi Note 10 Lite

Mi MIX 3

Mi 11 Lite 5G

Mi 11 Ultra



Redmi:

Redmi 7A

Redmi Go

Redmi Note 7

Redmi Note 7S

Redmi Note 7 Pro

Redmi 10X 4G

Redmi 7

Redmi 8

Redmi 8A

Redmi 8A Dual

Redmi 8A Pro

Redmi 9

Redmi 9 Prime

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9C

Redmi 9T

Redmi 9C NFC

Redmi Go

Redmi K20

Redmi K20 Pro

Redmi Note 8

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8T

Redmi Note 9

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 9S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro Max



POCO:

POCO C3

POCO F2 Pro

POCO M2

POCO M2 PRo

POCO X2

POCO X3

POCO X3 NFC Źródło: Xiaomi

Coś poszło nie tak…

Co ciekawe, Xiaomi nie umieściło na tej liście wszystkich swoich obecnych modeli smartfonów. Zabrakło na przykład Xiaomi Mi 11 oraz Mi 11 Pro, jednak Mi 11 Ultra i Mi 11 Lite 5G już się na niej znalazły, co jest dość trudne do zrozumienia. Może to sugerować, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja tej listy, a z czasem Xiaomi poprawi błędy i uzupełni ją o brakujące modele.

Xiaomi zastrzega, że miesięczne i kwartalne poprawki zabezpieczeń nie zawsze zostaną udostępnione w wyznaczonym czasie, ponieważ mogą one zostać zawarte w regularnych aktualizacjach systemu. Producent dodaje też, że odstęp pomiędzy aktualizacjami może się różnić w zależności od regionu i konkretnego modelu smartfona.