Dobra passa trwa. Sprzedaż komputerów wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie

Producenci nie muszą jeszcze odstawiać szampana i kończyć świętowania. Sprzedaż komputerów ponownie okazała się lepsza niż w analogicznym okresie w zeszłym roku.

To jest kolejny dobry rok dla producentów komputerów

Rynek komputerów przez wiele lat zaliczał spadki, a w lepszych momentach mógł pochwalić się tylko stagnacją. W końcu jednak nastąpiła zmiana, a wiele osób sięgnęło po nowe urządzenia. Widać to po wynikach z zeszłego roku, gdy wszystkie firmy łącznie odnotowały wzrost na poziomie ponad 25%.

Pierwszy kwartał 2021 roku również okazał się naprawdę dobry dla producentów. Sprzedaż komputerów wzrosła o 55% rok do roku, co jest naprawdę imponującym rezultatem. Kolejne trzy miesiące to wciąż wzrosty i to mimo niedoborów komponentów na całym świecie.

Sprzedaż komputerów Q2 2021 (fot. IDC)

Jak wynika z raportu opublikowanego przez IDC, łączne dostawy komputerów (stacjonarne, laptopy i stacje robocze) wyniosły 86,3 mln sztuk, co oznacza wzrost o 13,2% względem drugiego kwartału w 2020 roku.

Pierwsze miejsce należy do Lenovo, które zgarnęło 23,9% całego tortu. Następnie mamy HP z wynikiem 22,2%, Della z udziałem na poziomie 16,7%, Apple z 7,4% oraz Acera, który zdobył 7,3%. Warto zauważyć, że firma Tima Cooka, które od dłuższego czasu zajmowała czwartą pozycję, może niebawem spaść o jedno miejsce. Komputery z logo nadgryzionego jabłka nadal sprzedają się bardzo dobrze, aczkolwiek konkurencja jest naprawdę silna i dociera do szerszego grona potencjalnych odbiorców.

Niedaleka przyszłość również może być całkiem interesująca

Sprzedaż komputerów, mimo iż pod względem wzrostów powoli zwalnia, wciąż może utrzymywać się na wysokim poziomie. Oczywiście rynek zaczyna się nasycać, ale należy mieć na uwadze, że niebawem klienci otrzymają ważne argumenty, przemawiające za wymianą obecnego urządzenia.

Po pierwsze, Microsoft szykuje się do premiery finalnej wersji Windowsa 11. System trafi również na starsze urządzenia, ale w wybranych scenariuszach nowsze będą mogły lepiej wykorzystać potencjał tego systemu operacyjnego. Z kolei Apple intensywnie rozwija linię komputerów z własnymi procesorami ARM, które w wielu zadaniach okazują się lepszym wyborem od konstrukcji Intela. Warto dodać, że nowe Maki to mniejsze zużycie energii przy odczuwalnym skoku wydajności, a dodatkowo zespół Tima Cooka ma wprowadzić większe zmiany w wyglądzie.